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"هيئة المهندسين" تُطلق خدمة العقود النموذجية للأفراد والمؤسسات

تُمكّن المستفيدين من توثيق عقودهم مع مقدمي الخدمات إلكترونياً

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة "توثيق العقود النموذجية"، التي تُمكّن المستفيدين من الأفراد والمؤسسات من توثيق عقودهم مع مقدمي الخدمات الهندسية إلكترونياً دون أي رسوم، وذلك في سبيل التحسين المستمر لخدمات الهيئة؛ بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء لتعزيز بيئة القطاع الهندسي في المملكة.

وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف؛ إلى أن هذه الخطوة التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستُسهم بشكلٍ كبير في رفع كفاءة التعاملات الهندسية، كما أنها تتيح مزايا مهنية أبرزها تقليص النزاعات والخلافات من خلال توثيق العقود وضمان التزام الطرفين ورفع الموثوقية والشفافية وحفظ حقوق المتعاقدين وتسهيل توثيق العقود وتوحيد شكل العقود بما يضمن تطورها واستدامتها ونحو تنمية الخدمات في القطاع الهندسي.

وأوضح العبداللطيف؛ أن بإمكان الأفراد والمؤسسات الاستفادة من خدمات الشركات والمكاتب الهندسية بخطوات سهلة وسريعة عبر البوابة المخصّصة لتوثيق العقود بالهيئة، وذلك عبر الرابط الآتي: https://contracts.saudieng.sa/

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"هيئة المهندسين" تُطلق خدمة العقود النموذجية للأفراد والمؤسسات
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة "توثيق العقود النموذجية"، التي تُمكّن المستفيدين من الأفراد والمؤسسات من توثيق عقودهم مع مقدمي الخدمات الهندسية إلكترونياً دون أي رسوم، وذلك في سبيل التحسين المستمر لخدمات الهيئة؛ بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء لتعزيز بيئة القطاع الهندسي في المملكة.

وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف؛ إلى أن هذه الخطوة التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستُسهم بشكلٍ كبير في رفع كفاءة التعاملات الهندسية، كما أنها تتيح مزايا مهنية أبرزها تقليص النزاعات والخلافات من خلال توثيق العقود وضمان التزام الطرفين ورفع الموثوقية والشفافية وحفظ حقوق المتعاقدين وتسهيل توثيق العقود وتوحيد شكل العقود بما يضمن تطورها واستدامتها ونحو تنمية الخدمات في القطاع الهندسي.

وأوضح العبداللطيف؛ أن بإمكان الأفراد والمؤسسات الاستفادة من خدمات الشركات والمكاتب الهندسية بخطوات سهلة وسريعة عبر البوابة المخصّصة لتوثيق العقود بالهيئة، وذلك عبر الرابط الآتي: https://contracts.saudieng.sa/

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
10:32 AM

"هيئة المهندسين" تُطلق خدمة العقود النموذجية للأفراد والمؤسسات

تُمكّن المستفيدين من توثيق عقودهم مع مقدمي الخدمات إلكترونياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خدمة "توثيق العقود النموذجية"، التي تُمكّن المستفيدين من الأفراد والمؤسسات من توثيق عقودهم مع مقدمي الخدمات الهندسية إلكترونياً دون أي رسوم، وذلك في سبيل التحسين المستمر لخدمات الهيئة؛ بهدف الوصول إلى مستويات متقدمة من الأداء لتعزيز بيئة القطاع الهندسي في المملكة.

وأشار الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف؛ إلى أن هذه الخطوة التي عملت عليها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة ستُسهم بشكلٍ كبير في رفع كفاءة التعاملات الهندسية، كما أنها تتيح مزايا مهنية أبرزها تقليص النزاعات والخلافات من خلال توثيق العقود وضمان التزام الطرفين ورفع الموثوقية والشفافية وحفظ حقوق المتعاقدين وتسهيل توثيق العقود وتوحيد شكل العقود بما يضمن تطورها واستدامتها ونحو تنمية الخدمات في القطاع الهندسي.

وأوضح العبداللطيف؛ أن بإمكان الأفراد والمؤسسات الاستفادة من خدمات الشركات والمكاتب الهندسية بخطوات سهلة وسريعة عبر البوابة المخصّصة لتوثيق العقود بالهيئة، وذلك عبر الرابط الآتي: https://contracts.saudieng.sa/

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142 مليون ..

20 أكتوبر
14,123
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