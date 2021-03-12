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"لوشيسكو" حزينًا على مغادرة الهلال: لم أرغب في الرحيل.. ولم يعجبني قرار الإقالة

قال: تمنيتُ لو الإدارة تحلت ببعض الصبر حتى نهاية الموسم

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق لنادي الهلال، عن أسفه للطريقة التي انتهت بها مسيرته مع الفريق.

وقال "لوشيسكو" خلال مقابلة مع صحيفة "برو سبورت" الرومانية: "لا أعتقد أن كرة القدم ناكرة للجميل، لكن هذه هي الحياة. كان من الصعب علي مغادرة الهلال، وخصوصًا بعد فوزي بالبطولة الآسيوية".

وتابع: "في كرة القدم تصل إلى النجاح بعد مرورك بصعوبات عدة، وكثير من الإحباطات التي يتوجب عليك قبولها؛ لتساعد نفسك على تخطيها في المستقبل".

وأضاف: "خلال وداعي للهلال بكيت. هذا أمر طبيعي؛ لأني قضيت أوقاتًا رائعة، وحققت ثلاثية تاريخية؛ ولم أتوقع أن يستغنوا عني بهذه السهولة بعدما بنيت فريقًا قويًّا تحقيقًا لرغبة الإدارة".

وقال: "قدَّمنا أداء كبيرًا؛ لأننا عملنا على ربط العلاقات المهمة والعميقة بين الموظفين واللاعبين والإدارة؛ لذلك كان الفِراق حزينًا؛ إذ لم أرغب في الرحيل، ولم يعجبني قرار الإقالة؛ لأنني مقاتل، وأحب الفوز. كما تمنيت لو الإدارة تحلت ببعض الصبر حتى نهاية الموسم؛ لأن الفريق كان يحتاج للوقت ليستعيد مستواه".

وأردف: "الهلال يغيّر المدربين باستمرار. أنا وكوزمين المدربان الأكثر استمرارًا منذ سنوات، لكن أعتقد أن وضعي كان مميزًا؛ لأني فزت بالحد الأقصى من البطولات. كان من الطبيعي أن يتراجع مستوى الهلال، ومن ثم تعود الأمور إلى طبيعتها".

الهلال مدرب الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"لوشيسكو" حزينًا على مغادرة الهلال: لم أرغب في الرحيل.. ولم يعجبني قرار الإقالة
سبق

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق لنادي الهلال، عن أسفه للطريقة التي انتهت بها مسيرته مع الفريق.

وقال "لوشيسكو" خلال مقابلة مع صحيفة "برو سبورت" الرومانية: "لا أعتقد أن كرة القدم ناكرة للجميل، لكن هذه هي الحياة. كان من الصعب علي مغادرة الهلال، وخصوصًا بعد فوزي بالبطولة الآسيوية".

وتابع: "في كرة القدم تصل إلى النجاح بعد مرورك بصعوبات عدة، وكثير من الإحباطات التي يتوجب عليك قبولها؛ لتساعد نفسك على تخطيها في المستقبل".

وأضاف: "خلال وداعي للهلال بكيت. هذا أمر طبيعي؛ لأني قضيت أوقاتًا رائعة، وحققت ثلاثية تاريخية؛ ولم أتوقع أن يستغنوا عني بهذه السهولة بعدما بنيت فريقًا قويًّا تحقيقًا لرغبة الإدارة".

وقال: "قدَّمنا أداء كبيرًا؛ لأننا عملنا على ربط العلاقات المهمة والعميقة بين الموظفين واللاعبين والإدارة؛ لذلك كان الفِراق حزينًا؛ إذ لم أرغب في الرحيل، ولم يعجبني قرار الإقالة؛ لأنني مقاتل، وأحب الفوز. كما تمنيت لو الإدارة تحلت ببعض الصبر حتى نهاية الموسم؛ لأن الفريق كان يحتاج للوقت ليستعيد مستواه".

وأردف: "الهلال يغيّر المدربين باستمرار. أنا وكوزمين المدربان الأكثر استمرارًا منذ سنوات، لكن أعتقد أن وضعي كان مميزًا؛ لأني فزت بالحد الأقصى من البطولات. كان من الطبيعي أن يتراجع مستوى الهلال، ومن ثم تعود الأمور إلى طبيعتها".

12 مارس 2021 - 28 رجب 1442
10:58 PM

"لوشيسكو" حزينًا على مغادرة الهلال: لم أرغب في الرحيل.. ولم يعجبني قرار الإقالة

قال: تمنيتُ لو الإدارة تحلت ببعض الصبر حتى نهاية الموسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني السابق لنادي الهلال، عن أسفه للطريقة التي انتهت بها مسيرته مع الفريق.

وقال "لوشيسكو" خلال مقابلة مع صحيفة "برو سبورت" الرومانية: "لا أعتقد أن كرة القدم ناكرة للجميل، لكن هذه هي الحياة. كان من الصعب علي مغادرة الهلال، وخصوصًا بعد فوزي بالبطولة الآسيوية".

وتابع: "في كرة القدم تصل إلى النجاح بعد مرورك بصعوبات عدة، وكثير من الإحباطات التي يتوجب عليك قبولها؛ لتساعد نفسك على تخطيها في المستقبل".

وأضاف: "خلال وداعي للهلال بكيت. هذا أمر طبيعي؛ لأني قضيت أوقاتًا رائعة، وحققت ثلاثية تاريخية؛ ولم أتوقع أن يستغنوا عني بهذه السهولة بعدما بنيت فريقًا قويًّا تحقيقًا لرغبة الإدارة".

وقال: "قدَّمنا أداء كبيرًا؛ لأننا عملنا على ربط العلاقات المهمة والعميقة بين الموظفين واللاعبين والإدارة؛ لذلك كان الفِراق حزينًا؛ إذ لم أرغب في الرحيل، ولم يعجبني قرار الإقالة؛ لأنني مقاتل، وأحب الفوز. كما تمنيت لو الإدارة تحلت ببعض الصبر حتى نهاية الموسم؛ لأن الفريق كان يحتاج للوقت ليستعيد مستواه".

وأردف: "الهلال يغيّر المدربين باستمرار. أنا وكوزمين المدربان الأكثر استمرارًا منذ سنوات، لكن أعتقد أن وضعي كان مميزًا؛ لأني فزت بالحد الأقصى من البطولات. كان من الطبيعي أن يتراجع مستوى الهلال، ومن ثم تعود الأمور إلى طبيعتها".

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