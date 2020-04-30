"صحة عسير" تنفّذ قرارات عدة حفاظًا على سلامة المجتمع في ظل أزمة كورونا

أكدت حرصها الكامل على تطبيق الأنظمة بكل صرامة لضمان صحة المواطنين والمقيمين

نفّذت صحة عسير ممثلةً في إدارة الالتزام، ضمن مهامها التنفيذية، عددًا من القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، استنادًا إلى الأنظمة والتعليمات، وحفاظًا على صحة وسلامة المجتمع.

وأوضحت صحة عسير أن القرارات شملت إغلاق ١٠ مجمعات طبية مخالفة لعدد من الأنظمة والتعليمات، منها عدم التقيّد بمتطلبات مكافحة العدوى من بعض المنشآت ، وعدم اكتمال القوى البشرية من بعض تلك المنشآت، وعدم وجود تخصص أساسي، وبدء العمل في بعض تلك المنشآت قبل اكتمال الحصول على التراخيص اللازمة كافة.

كما شملت القرارات مختبرَين مخالفَين للاشتراطات النظامية، و١٠ صيدليات، ومحلَّي نظارات. كما تم تطبيق الإجراءات النظامية الصادرة بحق تلك المنشآت.

وأكدت صحة عسير حرصها الكامل على تطبيق الأنظمة بكل صرامة لضمان صحة المجتمع، ومراعاة ما تتطلبه المرحلة الحالية في ظل أزمة كورونا من مضاعفة للجهود.