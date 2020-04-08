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متحدث "العدل": تعليق قرارت الحبس بلغت  70 ألف قرار من قبل محاكم التنفيذ

تقديم 120 خدمة إلكترونية ومنصة ناجز استفاد منها 300 ألف خدمة

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ محمد المطلق عن قرارات الحبس التي تم تعليقها إنفاذًا للأمر الملكي بلغت مايقارب الـ 69 ألفًا و 900 قرار من قبل محاكم التنفيذ.

وأضاف أن وزارة العدل أطلقت خدمات إلكترونية جديدة للمستفيدين، كنقل الملكية العقارية إلكترونياً، ومصادقة الضبوط، وتبادل المذكرات، والتوكيل الإلكتروني لجميع البنود، ومنصة "تراضي" للصلح عن بعد.

وأوضح أنه تم تقديم 120 خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول على الخدمات من منزله، وإتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد، فيما قدمت منصة ناجز 300 ألف خدمة للمستفيدين منذ تعليق العمل، كما تم تعليق 5000 قضية تتعلق بالزيارة والرؤية إنفاذاً للأمر الكريم.

وردًّا على سؤال "سبق" حول ما إذا وجدت إجراءات إضافية؛ قال المطلق: الوزارة تنسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية ومع وزارة الصحة، للنظر في كل ما من شأنه احتواء هذا الفيروس وتقديم الخدمات عن بعد لعموم المستفيدين، وأي خدمة إضافية سيتم إطلاقها سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر بإذن الله.


وكشف المتحدث من خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، عن خدمات الوزارة التي أطلقتها، وكذلك الإجراءات التي تتخذها لخدمة المستفيدين عبر عدد من منصاتها.

محمد المواسي جازان هادي العصيمي مكة المكرمة وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "العدل": تعليق قرارت الحبس بلغت  70 ألف قرار من قبل محاكم التنفيذ
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ محمد المطلق عن قرارات الحبس التي تم تعليقها إنفاذًا للأمر الملكي بلغت مايقارب الـ 69 ألفًا و 900 قرار من قبل محاكم التنفيذ.

وأضاف أن وزارة العدل أطلقت خدمات إلكترونية جديدة للمستفيدين، كنقل الملكية العقارية إلكترونياً، ومصادقة الضبوط، وتبادل المذكرات، والتوكيل الإلكتروني لجميع البنود، ومنصة "تراضي" للصلح عن بعد.

وأوضح أنه تم تقديم 120 خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول على الخدمات من منزله، وإتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد، فيما قدمت منصة ناجز 300 ألف خدمة للمستفيدين منذ تعليق العمل، كما تم تعليق 5000 قضية تتعلق بالزيارة والرؤية إنفاذاً للأمر الكريم.

وردًّا على سؤال "سبق" حول ما إذا وجدت إجراءات إضافية؛ قال المطلق: الوزارة تنسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية ومع وزارة الصحة، للنظر في كل ما من شأنه احتواء هذا الفيروس وتقديم الخدمات عن بعد لعموم المستفيدين، وأي خدمة إضافية سيتم إطلاقها سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر بإذن الله.


وكشف المتحدث من خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، عن خدمات الوزارة التي أطلقتها، وكذلك الإجراءات التي تتخذها لخدمة المستفيدين عبر عدد من منصاتها.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
05:46 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:18 PM

متحدث "العدل": تعليق قرارت الحبس بلغت  70 ألف قرار من قبل محاكم التنفيذ

تقديم 120 خدمة إلكترونية ومنصة ناجز استفاد منها 300 ألف خدمة

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مجموعة من المحررين - مكة المكرمة
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كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ محمد المطلق عن قرارات الحبس التي تم تعليقها إنفاذًا للأمر الملكي بلغت مايقارب الـ 69 ألفًا و 900 قرار من قبل محاكم التنفيذ.

وأضاف أن وزارة العدل أطلقت خدمات إلكترونية جديدة للمستفيدين، كنقل الملكية العقارية إلكترونياً، ومصادقة الضبوط، وتبادل المذكرات، والتوكيل الإلكتروني لجميع البنود، ومنصة "تراضي" للصلح عن بعد.

وأوضح أنه تم تقديم 120 خدمة إلكترونية لتمكين المستفيد من الحصول على الخدمات من منزله، وإتاحة خدمة التوكيل والترافع عن بعد، فيما قدمت منصة ناجز 300 ألف خدمة للمستفيدين منذ تعليق العمل، كما تم تعليق 5000 قضية تتعلق بالزيارة والرؤية إنفاذاً للأمر الكريم.

وردًّا على سؤال "سبق" حول ما إذا وجدت إجراءات إضافية؛ قال المطلق: الوزارة تنسق بشكل مستمر مع الجهات المعنية ومع وزارة الصحة، للنظر في كل ما من شأنه احتواء هذا الفيروس وتقديم الخدمات عن بعد لعموم المستفيدين، وأي خدمة إضافية سيتم إطلاقها سيتم الإعلان عنها بشكل مباشر بإذن الله.


وكشف المتحدث من خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمستجدات فيروس كورونا بالمملكة، عن خدمات الوزارة التي أطلقتها، وكذلك الإجراءات التي تتخذها لخدمة المستفيدين عبر عدد من منصاتها.

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