النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في جازان.. كي الغترة بـ 5 ريالات وعمالة تخفي الفاتورة هربًا من العقوبة

استغلال مواسم الأعياد مستمر.. ومواطنون: بسبب ضعف الرقابة

رفعت عمالة وافدة تسيطر على عددٍ من المحال في جازان المرتبط نشاطها بالأعياد ومنها مغاسل الملابس، أسعارها تتجاوز الـ100 % عن الأيام العادية، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة التي تطلقها البلديات وأمانة المنطقة وتنبيهها إلى ضرورة الإبلاغ عن مستغلي المواسم.

ورصدت "سبق" خلال جولة لها على عددٍ من المحال التي تنشط في العيد، ومنها مغاسل السيارات والملابس وصوالين الحلاقة، ارتفاعًا في الأسعار ومضاعفتها، حيث قفزت أسعار كي الملابس إلى خمسة ريالات لغير المستعجل، بينما سجلت أسعار غسيل السيارات 30 ريالاً قافزة بنسبة 50 %.

ورصدت الجولة أيضًا رفض العمالة في تلك المحال منح المستهلك فاتورة تبين القيمة خوفًا من العقوبة التي تفرضها الجهات المعنية على المتلاعبين ومستغلي مواسم الأعياد، ومنها مغاسل الملابس والاكتفاء بفاتورة واحدة يحتفظ بها المحل دون تدوين السعر.

وألقى بعضهم باللوم على المستهلك نفسه؛ لعدم تقديم بلاغات ضد المحال المخالفة لتوجيهها، وأيضا لعدم حرصهم الحصول على الفاتورة، فيما يرى آخرون أن ضعف الرقابة وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين جعل الكثير من المحال يتمادى في مضاعفة الأسعار في أيام مواسم العيد لجني أرباح أكثر والضحية هو المواطن الذي يضطر إلى الدفع لعدم وجود خيار آخر.

وقال مواطنون إن الحل يكمن في القيام بجولات تفتيشية مفاجأة وأيضًا انتحال موظف البلدية لدور زبون للحد من الغش والتلاعب والتشهير بهم من خلال إغلاق المحل ووضع ملصق يبين نوع المخالفة.

وفي كل موسم تحذر البلديات وأمانات المناطق المواطنين من المتلاعبين بالأسعار وتنبههم بضرورة الإبلاغ من خلال الرقم 940، ومع ذلك لا يزال الكثير منها يضرب بتلك التوجيهات عرض الحائط مكررًا استغلاله في كل موسم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة حذرت من رفع الأسعار واستغلال المواسم مؤكدة ضرورة الحصول على فاتورة، وتوعدت بتطبيق العقوبات النظامية على كل من يثبت رفعه للأسعار.

وطالبت الوزارة بالإبلاغ عن المتلاعبين من خلال الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغها التجاري الخاص بالجوالات الذكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في جازان.. كي الغترة بـ 5 ريالات وعمالة تخفي الفاتورة هربًا من العقوبة
سبق

رفعت عمالة وافدة تسيطر على عددٍ من المحال في جازان المرتبط نشاطها بالأعياد ومنها مغاسل الملابس، أسعارها تتجاوز الـ100 % عن الأيام العادية، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة التي تطلقها البلديات وأمانة المنطقة وتنبيهها إلى ضرورة الإبلاغ عن مستغلي المواسم.

ورصدت "سبق" خلال جولة لها على عددٍ من المحال التي تنشط في العيد، ومنها مغاسل السيارات والملابس وصوالين الحلاقة، ارتفاعًا في الأسعار ومضاعفتها، حيث قفزت أسعار كي الملابس إلى خمسة ريالات لغير المستعجل، بينما سجلت أسعار غسيل السيارات 30 ريالاً قافزة بنسبة 50 %.

ورصدت الجولة أيضًا رفض العمالة في تلك المحال منح المستهلك فاتورة تبين القيمة خوفًا من العقوبة التي تفرضها الجهات المعنية على المتلاعبين ومستغلي مواسم الأعياد، ومنها مغاسل الملابس والاكتفاء بفاتورة واحدة يحتفظ بها المحل دون تدوين السعر.

وألقى بعضهم باللوم على المستهلك نفسه؛ لعدم تقديم بلاغات ضد المحال المخالفة لتوجيهها، وأيضا لعدم حرصهم الحصول على الفاتورة، فيما يرى آخرون أن ضعف الرقابة وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين جعل الكثير من المحال يتمادى في مضاعفة الأسعار في أيام مواسم العيد لجني أرباح أكثر والضحية هو المواطن الذي يضطر إلى الدفع لعدم وجود خيار آخر.

وقال مواطنون إن الحل يكمن في القيام بجولات تفتيشية مفاجأة وأيضًا انتحال موظف البلدية لدور زبون للحد من الغش والتلاعب والتشهير بهم من خلال إغلاق المحل ووضع ملصق يبين نوع المخالفة.

وفي كل موسم تحذر البلديات وأمانات المناطق المواطنين من المتلاعبين بالأسعار وتنبههم بضرورة الإبلاغ من خلال الرقم 940، ومع ذلك لا يزال الكثير منها يضرب بتلك التوجيهات عرض الحائط مكررًا استغلاله في كل موسم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة حذرت من رفع الأسعار واستغلال المواسم مؤكدة ضرورة الحصول على فاتورة، وتوعدت بتطبيق العقوبات النظامية على كل من يثبت رفعه للأسعار.

وطالبت الوزارة بالإبلاغ عن المتلاعبين من خلال الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغها التجاري الخاص بالجوالات الذكية.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
12:39 AM

في جازان.. كي الغترة بـ 5 ريالات وعمالة تخفي الفاتورة هربًا من العقوبة

استغلال مواسم الأعياد مستمر.. ومواطنون: بسبب ضعف الرقابة

A A A
قاسم الخبراني - جازان
0
393

رفعت عمالة وافدة تسيطر على عددٍ من المحال في جازان المرتبط نشاطها بالأعياد ومنها مغاسل الملابس، أسعارها تتجاوز الـ100 % عن الأيام العادية، وذلك على الرغم من التحذيرات المستمرة التي تطلقها البلديات وأمانة المنطقة وتنبيهها إلى ضرورة الإبلاغ عن مستغلي المواسم.

ورصدت "سبق" خلال جولة لها على عددٍ من المحال التي تنشط في العيد، ومنها مغاسل السيارات والملابس وصوالين الحلاقة، ارتفاعًا في الأسعار ومضاعفتها، حيث قفزت أسعار كي الملابس إلى خمسة ريالات لغير المستعجل، بينما سجلت أسعار غسيل السيارات 30 ريالاً قافزة بنسبة 50 %.

ورصدت الجولة أيضًا رفض العمالة في تلك المحال منح المستهلك فاتورة تبين القيمة خوفًا من العقوبة التي تفرضها الجهات المعنية على المتلاعبين ومستغلي مواسم الأعياد، ومنها مغاسل الملابس والاكتفاء بفاتورة واحدة يحتفظ بها المحل دون تدوين السعر.

وألقى بعضهم باللوم على المستهلك نفسه؛ لعدم تقديم بلاغات ضد المحال المخالفة لتوجيهها، وأيضا لعدم حرصهم الحصول على الفاتورة، فيما يرى آخرون أن ضعف الرقابة وعدم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين جعل الكثير من المحال يتمادى في مضاعفة الأسعار في أيام مواسم العيد لجني أرباح أكثر والضحية هو المواطن الذي يضطر إلى الدفع لعدم وجود خيار آخر.

وقال مواطنون إن الحل يكمن في القيام بجولات تفتيشية مفاجأة وأيضًا انتحال موظف البلدية لدور زبون للحد من الغش والتلاعب والتشهير بهم من خلال إغلاق المحل ووضع ملصق يبين نوع المخالفة.

وفي كل موسم تحذر البلديات وأمانات المناطق المواطنين من المتلاعبين بالأسعار وتنبههم بضرورة الإبلاغ من خلال الرقم 940، ومع ذلك لا يزال الكثير منها يضرب بتلك التوجيهات عرض الحائط مكررًا استغلاله في كل موسم.

وكانت وزارة التجارة والصناعة حذرت من رفع الأسعار واستغلال المواسم مؤكدة ضرورة الحصول على فاتورة، وتوعدت بتطبيق العقوبات النظامية على كل من يثبت رفعه للأسعار.

وطالبت الوزارة بالإبلاغ عن المتلاعبين من خلال الرقم 1900 أو عبر تطبيق بلاغها التجاري الخاص بالجوالات الذكية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,682
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,674
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,663
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,756

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة