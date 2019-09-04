بيشة .. انطلاق الأشواط التأهيلية لسباق الفروسية بالمحافظة

وسط حضور جماهيري ومشاركة من مختلف أنحاء المملكة

انطلقت بمحافظة بيشة الأشواط التأهيلية للشوط النهائي لسباق الفروسية على كأس أمير منطقة عسير بمشاركة ٢٤ فارسًا ممتطين جيادهم.

حيث أُقيم أول أمس شوطان لسباق السرعة لمسافة ١٤٠٠ المؤهل لـ (كأس أمير منطقة عسير)، والذي تحتضنه قناة الصحراء بمحافظة بيشة، وبدعم وتشريف من محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة.

وجذب السباق الذي أُقيم بمحافظة بيشة عديد الفرسان من مختلف أنحاء المملكة للمشاركة فيه، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق الفروسية وانتهى السباق بتأهل ١٢ فارسًا للشوط النهائي.