النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وشهد شاهد من أهلها.. الحوثيون فرّغوا القرى وحوّلوها لثكنات عسكرية

أحد مشرفيهم اعترف بالزج بالطلاب والتربويين في صراعهم المسلح

كشف مشرف ثقافي تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمن بالمنطقة العسكرية الخامسة قبل أيام، عن إجرام مليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

واعترف المشرف الحوثي الأسير، بأن التعليم في اليمن قد عبثت به المليشيات الحوثية، وزجّت بالطلاب والتربويين في صراعاتها.

وأوضح أن الجماعة المارقة تقوم بعمليات تهجير قسري لليمنيين من منازلهم وقراهم؛ لتحويلها إلى مواقع لاستقبال المقاتلين يشنون هجماتهم انطلاقًا منها، لتتحول القرى إلى مركز لدائرة الحرب.

ولم تكترث المليشيات بمصير المدنيين من النساء والأطفال، الذين يُفترض تجنيب مناطقهم للمواجهات؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وشهد شاهد من أهلها.. الحوثيون فرّغوا القرى وحوّلوها لثكنات عسكرية
سبق

كشف مشرف ثقافي تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمن بالمنطقة العسكرية الخامسة قبل أيام، عن إجرام مليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

واعترف المشرف الحوثي الأسير، بأن التعليم في اليمن قد عبثت به المليشيات الحوثية، وزجّت بالطلاب والتربويين في صراعاتها.

وأوضح أن الجماعة المارقة تقوم بعمليات تهجير قسري لليمنيين من منازلهم وقراهم؛ لتحويلها إلى مواقع لاستقبال المقاتلين يشنون هجماتهم انطلاقًا منها، لتتحول القرى إلى مركز لدائرة الحرب.

ولم تكترث المليشيات بمصير المدنيين من النساء والأطفال، الذين يُفترض تجنيب مناطقهم للمواجهات؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:52 PM

وشهد شاهد من أهلها.. الحوثيون فرّغوا القرى وحوّلوها لثكنات عسكرية

أحد مشرفيهم اعترف بالزج بالطلاب والتربويين في صراعهم المسلح

A A A
محمد المواسي - الرياض
6
10,102

كشف مشرف ثقافي تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمن بالمنطقة العسكرية الخامسة قبل أيام، عن إجرام مليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

واعترف المشرف الحوثي الأسير، بأن التعليم في اليمن قد عبثت به المليشيات الحوثية، وزجّت بالطلاب والتربويين في صراعاتها.

وأوضح أن الجماعة المارقة تقوم بعمليات تهجير قسري لليمنيين من منازلهم وقراهم؛ لتحويلها إلى مواقع لاستقبال المقاتلين يشنون هجماتهم انطلاقًا منها، لتتحول القرى إلى مركز لدائرة الحرب.

ولم تكترث المليشيات بمصير المدنيين من النساء والأطفال، الذين يُفترض تجنيب مناطقهم للمواجهات؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,204
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,847
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,956
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,694

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة