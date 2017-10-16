وشهد شاهد من أهلها.. الحوثيون فرّغوا القرى وحوّلوها لثكنات عسكرية

أحد مشرفيهم اعترف بالزج بالطلاب والتربويين في صراعهم المسلح

كشف مشرف ثقافي تابع لمليشيات الحوثي الانقلابية بعد وقوعه في قبضة الجيش اليمن بالمنطقة العسكرية الخامسة قبل أيام، عن إجرام مليشيا الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

واعترف المشرف الحوثي الأسير، بأن التعليم في اليمن قد عبثت به المليشيات الحوثية، وزجّت بالطلاب والتربويين في صراعاتها.

وأوضح أن الجماعة المارقة تقوم بعمليات تهجير قسري لليمنيين من منازلهم وقراهم؛ لتحويلها إلى مواقع لاستقبال المقاتلين يشنون هجماتهم انطلاقًا منها، لتتحول القرى إلى مركز لدائرة الحرب.

ولم تكترث المليشيات بمصير المدنيين من النساء والأطفال، الذين يُفترض تجنيب مناطقهم للمواجهات؛ استمرارًا لجرائمها ضد الإنسانية.