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كبير موظفي البيت الأبيض السابق: حذرت "ترامب" من أخطاء قد تؤدي لعزله

الرئيس الأمريكي نفى تلقيه أي تنبيهات بهذا الخصوص

أكد كبير الموظفين السابق في البيت الأبيض جون كيلي أنه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية عزله من الحكم، فيما نفى "ترامب" تلقيه أي تحذيرات بهذا الخصوص.

وقال "كيلي" إنه "قبيل استقالته من منصبه في البيت الأبيض، وجّه تحذيراً قبل نحو 11 شهراً، إلى" ترامب" بشأن اختيار خليفته وارتكاب أي أخطاء قد تقود لعزله من الحكم"، بحسب ما ذكرت مجلة صحيفة "واشنطن إكزامينر".

وأضاف "كيلي" إنه "قال لترامب مهما كنت ستفعله، لا تؤجر إمعة، شخصاً لن يقول لك الحقيقة. لا تفعل ذلك؛ لأنك إذا فعلت ذلك ستُعزل".

وتابع المستشار السابق في البيت الأبيض: أن "الأمور لم تكن لتصل إلى درجة إطلاق تحقيق العزل بحق ترامب في مجلس النواب لو لم يترك كيلي منصبه".

من جانبه، نفى "ترامب" تلقيه مثل هذا التحذير من "كيلي"، مضيفاً بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أنه "لو قال له كبير الموظفين السابق شيئاً من هذا القبيل لطرده فوراً من مكتبه".

وأمرت القاضية الأمريكية بيرل هويل، الجمعة الماضية، إدارة "ترامب" بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016، في إقرار لقانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب.

ورفضت "هويل" تبرير وزارة العدل الأمريكية لحجب هذا التقرير، مضيفة: أن "حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد، تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية"، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي ترامب

الرئيسية/ أخبار العالم

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كبير موظفي البيت الأبيض السابق: حذرت "ترامب" من أخطاء قد تؤدي لعزله
سبق

أكد كبير الموظفين السابق في البيت الأبيض جون كيلي أنه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية عزله من الحكم، فيما نفى "ترامب" تلقيه أي تحذيرات بهذا الخصوص.

وقال "كيلي" إنه "قبيل استقالته من منصبه في البيت الأبيض، وجّه تحذيراً قبل نحو 11 شهراً، إلى" ترامب" بشأن اختيار خليفته وارتكاب أي أخطاء قد تقود لعزله من الحكم"، بحسب ما ذكرت مجلة صحيفة "واشنطن إكزامينر".

وأضاف "كيلي" إنه "قال لترامب مهما كنت ستفعله، لا تؤجر إمعة، شخصاً لن يقول لك الحقيقة. لا تفعل ذلك؛ لأنك إذا فعلت ذلك ستُعزل".

وتابع المستشار السابق في البيت الأبيض: أن "الأمور لم تكن لتصل إلى درجة إطلاق تحقيق العزل بحق ترامب في مجلس النواب لو لم يترك كيلي منصبه".

من جانبه، نفى "ترامب" تلقيه مثل هذا التحذير من "كيلي"، مضيفاً بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أنه "لو قال له كبير الموظفين السابق شيئاً من هذا القبيل لطرده فوراً من مكتبه".

وأمرت القاضية الأمريكية بيرل هويل، الجمعة الماضية، إدارة "ترامب" بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016، في إقرار لقانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب.

ورفضت "هويل" تبرير وزارة العدل الأمريكية لحجب هذا التقرير، مضيفة: أن "حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد، تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية"، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

27 أكتوبر 2019 - 28 صفر 1441
05:51 PM

كبير موظفي البيت الأبيض السابق: حذرت "ترامب" من أخطاء قد تؤدي لعزله

الرئيس الأمريكي نفى تلقيه أي تنبيهات بهذا الخصوص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد كبير الموظفين السابق في البيت الأبيض جون كيلي أنه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية عزله من الحكم، فيما نفى "ترامب" تلقيه أي تحذيرات بهذا الخصوص.

وقال "كيلي" إنه "قبيل استقالته من منصبه في البيت الأبيض، وجّه تحذيراً قبل نحو 11 شهراً، إلى" ترامب" بشأن اختيار خليفته وارتكاب أي أخطاء قد تقود لعزله من الحكم"، بحسب ما ذكرت مجلة صحيفة "واشنطن إكزامينر".

وأضاف "كيلي" إنه "قال لترامب مهما كنت ستفعله، لا تؤجر إمعة، شخصاً لن يقول لك الحقيقة. لا تفعل ذلك؛ لأنك إذا فعلت ذلك ستُعزل".

وتابع المستشار السابق في البيت الأبيض: أن "الأمور لم تكن لتصل إلى درجة إطلاق تحقيق العزل بحق ترامب في مجلس النواب لو لم يترك كيلي منصبه".

من جانبه، نفى "ترامب" تلقيه مثل هذا التحذير من "كيلي"، مضيفاً بحسب ما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أنه "لو قال له كبير الموظفين السابق شيئاً من هذا القبيل لطرده فوراً من مكتبه".

وأمرت القاضية الأمريكية بيرل هويل، الجمعة الماضية، إدارة "ترامب" بتسليم نسخة غير محررة من تقرير المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي يتحدث بالتفصيل عن تدخل روسيا في انتخابات 2016، في إقرار لقانونية تحقيق المساءلة بغرض العزل الذي يقوده الديمقراطيون ضد الرئيس دونالد ترامب.

ورفضت "هويل" تبرير وزارة العدل الأمريكية لحجب هذا التقرير، مضيفة: أن "حاجة اللجنة للكشف عن تلك المواد، تفوق الحاجة لاستمرار الحفاظ عليها سرية"، بحسب ما ذكر موقع "سكاي نيوز عربية".

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