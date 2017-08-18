"الزياني" عن اعتداء "الشيبة": عمل إرهابي جبان

قال: يكشف عن الأهداف الخبيثة لمليشيا الحوثي

أدان الأمين العام ل‍مجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الاعتداء الذي نفذته جماعة الحوثي الإرهابية بإحدى الطائرات المسيّرة ضد إحدى وحدات معمل للغاز الطبيعي في حقل الشيبة ب‍المملكة العربية السعودية، ووصفه بالعمل الإرهابي الجبان الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون: إن مواصلة جماعة الحوثي استهداف المنشآت النفطية في المملكة يكشف أهدافهم الخبيثة في تعريض إمدادات الطاقة العالمية للخطر، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفها ومنعها.