"ساندرز" مستعد لمراجعة قرار نقل سفارة واشنطن إلى القدس إذا انتُخب رئيساً

وصف "نتنياهو" بـ"العنصري الرجعي"

أعرب السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز عن استعداده لمراجعة قرار نقل سفارة الولايات المتحدة في "إسرائيل" من القدس إلى تل أبيب، إذا انتُخب رئيساً للبلاد، حسب ما أورد اليوم الأربعاء موقع "روسيا اليوم".

وذكر "ساندرز" أثناء مناظرة متلفزة ليلة أمس، أنه سيراجع قرار إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس في حال توليه مقاليد الحكم.

ورداً على سؤال عن هذا الموضوع، قال "ساندرز": "الجواب هو أن هذا أمر يتعين علينا أخذه في الحسبان".

وعبّر السيناتور الديمقراطي عن فخره بأصوله اليهودية، وشنّ هجوماً حاداً جديداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بأنه "عنصري رجعي يدير البلاد".