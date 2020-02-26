النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ساندرز" مستعد لمراجعة قرار نقل سفارة واشنطن إلى القدس إذا انتُخب رئيساً

وصف "نتنياهو" بـ"العنصري الرجعي"

أعرب السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز عن استعداده لمراجعة قرار نقل سفارة الولايات المتحدة في "إسرائيل" من القدس إلى تل أبيب، إذا انتُخب رئيساً للبلاد، حسب ما أورد اليوم الأربعاء موقع "روسيا اليوم".

وذكر "ساندرز" أثناء مناظرة متلفزة ليلة أمس، أنه سيراجع قرار إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس في حال توليه مقاليد الحكم.

ورداً على سؤال عن هذا الموضوع، قال "ساندرز": "الجواب هو أن هذا أمر يتعين علينا أخذه في الحسبان".

وعبّر السيناتور الديمقراطي عن فخره بأصوله اليهودية، وشنّ هجوماً حاداً جديداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بأنه "عنصري رجعي يدير البلاد".

السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ساندرز" مستعد لمراجعة قرار نقل سفارة واشنطن إلى القدس إذا انتُخب رئيساً
سبق

أعرب السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز عن استعداده لمراجعة قرار نقل سفارة الولايات المتحدة في "إسرائيل" من القدس إلى تل أبيب، إذا انتُخب رئيساً للبلاد، حسب ما أورد اليوم الأربعاء موقع "روسيا اليوم".

وذكر "ساندرز" أثناء مناظرة متلفزة ليلة أمس، أنه سيراجع قرار إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس في حال توليه مقاليد الحكم.

ورداً على سؤال عن هذا الموضوع، قال "ساندرز": "الجواب هو أن هذا أمر يتعين علينا أخذه في الحسبان".

وعبّر السيناتور الديمقراطي عن فخره بأصوله اليهودية، وشنّ هجوماً حاداً جديداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بأنه "عنصري رجعي يدير البلاد".

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
03:41 PM

"ساندرز" مستعد لمراجعة قرار نقل سفارة واشنطن إلى القدس إذا انتُخب رئيساً

وصف "نتنياهو" بـ"العنصري الرجعي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
2,708

أعرب السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز عن استعداده لمراجعة قرار نقل سفارة الولايات المتحدة في "إسرائيل" من القدس إلى تل أبيب، إذا انتُخب رئيساً للبلاد، حسب ما أورد اليوم الأربعاء موقع "روسيا اليوم".

وذكر "ساندرز" أثناء مناظرة متلفزة ليلة أمس، أنه سيراجع قرار إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب نقل السفارة إلى القدس في حال توليه مقاليد الحكم.

ورداً على سؤال عن هذا الموضوع، قال "ساندرز": "الجواب هو أن هذا أمر يتعين علينا أخذه في الحسبان".

وعبّر السيناتور الديمقراطي عن فخره بأصوله اليهودية، وشنّ هجوماً حاداً جديداً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفاً إياه بأنه "عنصري رجعي يدير البلاد".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,830
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,323
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,680
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,962

كاريكاتير

إذا أحبَّ المواطن السعودي وطنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة