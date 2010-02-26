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وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الكعبي"

استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعله، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع إسكان رمادا بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على أحد منسوبي قوة جازان، الجندي أول إبراهيم بن حمود علي الكعبي، الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بالمنطقة.

ونقل وكيل الإمارة للتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي الشهيد الكعبي.

كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد الكعبي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ولفيف من المشايخ والأهالي.

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وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الكعبي"
سبق

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعله، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع إسكان رمادا بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على أحد منسوبي قوة جازان، الجندي أول إبراهيم بن حمود علي الكعبي، الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بالمنطقة.

ونقل وكيل الإمارة للتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي الشهيد الكعبي.

كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد الكعبي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ولفيف من المشايخ والأهالي.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
06:15 PM

وكيل إمارة جازان للتنمية يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الكعبي"

استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي

A A A
فهد كاملي - جازان
6
19,519

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية أحمد بن عبدالله زعله، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع إسكان رمادا بمحافظة أحد المسارحة، صلاة الميت على أحد منسوبي قوة جازان، الجندي أول إبراهيم بن حمود علي الكعبي، الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بالمنطقة.

ونقل وكيل الإمارة للتنمية تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لذوي الشهيد الكعبي.

كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد الكعبي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للتنمية، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، ولفيف من المشايخ والأهالي.

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