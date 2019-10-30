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"النيابة العامة" تطرح 514 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين والخريجات

من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة والتقديم من خلال "جدارة"

أعلنت النيابة العامة عن حاجتها لشغل ٥١٤ وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة، ومن بينها 100 وظيفة مخصصة للسيدات، وجميعها بالمراتب من الرابعة حتى الثامنة.

ودعت النيابة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، خلال الفترات الزمنية المحددة ٦/ ٣/ ١٤٤١هـ حتى ١٢/ ٣/ ١٤٤١هـ.

وأضافت أن الفئات المستهدفة بالإعلان هم خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والبكالوريوس، والدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، والحاصلون على درجة الماجستير.

وبيّنت كذلك أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وستكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، فيما تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.


النيابة العامة وزارة الخدمة المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة" تطرح 514 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين والخريجات
سبق

أعلنت النيابة العامة عن حاجتها لشغل ٥١٤ وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة، ومن بينها 100 وظيفة مخصصة للسيدات، وجميعها بالمراتب من الرابعة حتى الثامنة.

ودعت النيابة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، خلال الفترات الزمنية المحددة ٦/ ٣/ ١٤٤١هـ حتى ١٢/ ٣/ ١٤٤١هـ.

وأضافت أن الفئات المستهدفة بالإعلان هم خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والبكالوريوس، والدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، والحاصلون على درجة الماجستير.

وبيّنت كذلك أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وستكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، فيما تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.


30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:43 PM

"النيابة العامة" تطرح 514 وظيفة إدارية شاغرة للخريجين والخريجات

من المرتبة الرابعة وحتى الثامنة والتقديم من خلال "جدارة"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
2
10,742

أعلنت النيابة العامة عن حاجتها لشغل ٥١٤ وظيفة إدارية مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة، ومن بينها 100 وظيفة مخصصة للسيدات، وجميعها بالمراتب من الرابعة حتى الثامنة.

ودعت النيابة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط للتقدم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.sa، خلال الفترات الزمنية المحددة ٦/ ٣/ ١٤٤١هـ حتى ١٢/ ٣/ ١٤٤١هـ.

وأضافت أن الفئات المستهدفة بالإعلان هم خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، والبكالوريوس، والدبلومات العليا بعد الدرجة الجامعية، والحاصلون على درجة الماجستير.

وبيّنت كذلك أن الوظائف المعلن عنها للمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وستكون الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية، فيما تتطلب جميع الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.


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