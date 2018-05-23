"انفوجرافيك".. الاستعلاء التركي ينهار على واقع جرائم "أردوغان"

أوهم شعبه بأنهم من سلالة فوق البشر.. وجمع كل السلطات في يده

تعاني تركيا في عهد رئيسها طيب رجب أردوغان، داء "الاستعلاء"، الذي رسخه الرجل في أوصال الدولة ومؤسساتها، وأوهم الكل أن تركيا فوق الجميع، وأن قادتها ومسؤوليها وأفراد شعبها، في مرتبة تعلو مرتبة البشر، وخصوصًا العرب، وأن على جميع دول العالم وشعوبها، أن ينظروا إلى المواطن التركي على أنه من نسل سلاسة بشاوات الإمبراطورية العثمانية.

وسعى أردوغان إلى إقناع جزء عريض من الشعب التركي، بأنه إذا ما استحوذ وجمع كل سلطات البلاد في يده، فسوف يستعيد أمجاد الإمبراطورية العثمانية، التي كانت تسيطر على شمال إفريقيا والجزيرة العربية، في احتلال واضح، ارتكب حماقات وجرائم يندى لها الجبين، بينما رآه أردوغان ـ دون غيره ـ فتحًا إسلاميًا مبينًا.

حقيقة أردوغان

الاستعلاء التركي يزداد كل يوم، وبلغ ذروته على كل ما هو عربي، ولعل ما يتعرض له السياح العرب عامة والخليجيون خاصة من معاملة سيئة في مناطق تركيا، دليل واضح على تأثير هذا الاستعلاء، فالتركي يرى أن العرب عنصر أقل منه، وأن العلاقة بين التركي والعربي يجب أن تظل كالعلاقة بين السلطان الغازي، والعبيد، ومن هنا يأتي حقدهم على كل ما هو عربي، حتى وإن كان على القرآن ومن نزل عليه القرآن.

وتبدو تركيا الأردوغانية، أخطر من ملالي النظام الإيراني بكل عيوبه ومساوئه، فإذا كانت طهران تتباهى أنها تسيطر على القرار في 4 عواصم عربية، وأنها تحاول أن تستعيد أمجاد الإمبراطورية الفارسية، وتعلن ذلك في لغة مباشرة وواضحة، نجد أن أردوغان يختفي وراء لغة مموهة، يجعل من خلالها حروبه التوسعية العدوانية مجرد "أغصان زيتون"، ومحاولات لـ "الدفاع عن النفس" متخفيًا خلف الهالة المصطنعة له.

قصص من الاستعلاء

لغة الاستعلاء التركي ظهرت في مواقف ومناسبات عديدة، منها مؤتمر ميونيخ للأمن، عندما وجه أبو الغيط، انتقادًا بسبب التدخلات الإقليمية والدولية في سوريا، ومعترضًا على تدخل أنقرة العسكري في هذا البلد العربي العريق، لكن وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو سارع إلى الرد عليه بعنف وعصبية واستعلاء، قائلاً: "نحن ندافع عن أمننا، أتمنى أن تكون منظمتكم قوية بما يكفي، لكي تمنع قائد إحدى الدول الأعضاء لديها من قتل ما لا يقل عن نصف المليون نسمة، واستخدام الأسلحة الكيماوية".

وظهرت لغة الاستعلاء الممزوجة بالوقاحة والجهل أيضًا عندما خرج الصحفي التركي هولكي أوغلو المحسوب على الحزب الحاكم وأحد المقربين من الرئيس التركي أردوغان على قناة KRT التركية، وقال: "حتى لو بعث سيدنا محمد وأسس حزبًا، فلن يحصل على أصوات أكثر من أردوغان ولن يفوز عليه".

ويذكرنا تصريح الصحفي التركي، بحديث قاله وزير داخلية أردوغان الأسبق أفكان علاء، أثناء مؤتمرات شباب حزب العدالة والتنمية فبراير2015، عندما تطرق النقاش حينها إلى الشأن الخليجي، دعا أفكان علاء، شباب الحزب لفتح مكة من جديد، بعد ادعائه أن الرسول صلى الله عليه وسلم تملكه الغرور بعد فتح مكة، وهناك موقف آخر يشير إلى الاستعلاء التركي، عندما توجه رئيس الوزراء الأسبق داود أوغلو بداية فبراير 2016 للسعودية في زيارة رسمية، وانتهز الفرصة للتوجه للكعبة المشرفة، واستقبله آلاف الأتراك المعتمرين بالتصفيق والصفير بشكل أشبه بمشجعي كرة القدم، وبتأكيد ذلك الحضور التركي الرهيب لم يكن مصادفة، وبعدها علقت صحف حزب العدالة والتنمية على مشهد أوغلو بالكعبة، قائلة "الإسلام بُعث من جديد"، ووصف كتّاب ومفكرون هذا المشهد بأنه "عبثي" يتطابق مع قول الله تعالى "وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَة".

اللغة المرفوضة

هذه اللغة باتت مرفوضة تمامًا من أقطاب الوطن العربي، وجسد ذلك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الذي أشار إلى نبرة الاستعلاء لدى النظام التركي، ووجّه خلال حوار سابق مع صحيفة الأهرام المصرية، رسالة شديدة اللهجة إلى تركيا ونظام الملالي الإيراني، قائلاً إن "أي حديث يتضمن استخدام نبرة استعلائية أو طائفية، أو به شبهة مسعى للتأثير على سيادة أي دولة عربية، أو أوضاعها وتوازناتها الداخلية هو أمر مرفوض".

جبل الاستعلاء التركي، بدأ ينهار ويتداعى، على وقع الأحداث التي ارتكبها أردوغان نفسه، وجاءت بنتائج عكسية، عليه وعلى شعبه وعلى المنطقة بأسرها، التي ترفض أن يخرج على العالم ديكتاتور بدرجة "إمبراطور" جديد، يجلس في اسطنبول، ويتحكم في العديد من الدول من حوله، فيطاع أمره في التو واللحظة.

ويومًا بعد يوم، تسقط الأقنعة عن النظام التركي، ورئيسه أردوغان؛ فلم يعد هناك من يستطيع أن يدافع عن "الديمقراطية التركية"، أو "الصداقة وحسن الجوار"، بعدما ظهرت الصورة القاتمة الغارقة في الاستعلاء والتجبر، والحرص على تحقيق المصالح الضيقة على حساب سيادة الدول المجاورة، وحدودها المنتهكة، وشعوبها الضعيفة.