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"أمير الرياض" يزور مدير مراسم الإمارة بمستشفى الملك خالد

بعد العارض الذي تعرّض له عقب العملية الجراحية التي أجراها

زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مدير عام المراسم بإمارة المنطقة فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد، بمستشفى الملك خالد الجامعي.

وخلال الزيارة اطمأن أمير الرياض على صحة "بن عبدالواحد" بعد العارض الصحي الذي تعرّض له، عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.. وطمأن البروفيسور فوزي الجاسر والفريق الطبي، أميرَ منطقة الرياض على الحالة الصحية لمدير عام المراسم بإمارة الرياض.

من جهته، قدّم مدير المراسم بالإمارة شُكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر على الزيارة؛ مؤكدًا أنها لفتة غير مستغربة منه، مع مَن حظي بشرف العمل معه، كما قدّم شكره لوكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل السديري والمشرف العام على مكتب أمير الرياض سحمي بن شويمي، ومدير عام جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، وكل الزملاء والأصدقاء على سؤالهم أو الزيارة ومتابعتهم لحالته الصحية.

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مدير عام المراسم

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

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"أمير الرياض" يزور مدير مراسم الإمارة بمستشفى الملك خالد
سبق

زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مدير عام المراسم بإمارة المنطقة فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد، بمستشفى الملك خالد الجامعي.

وخلال الزيارة اطمأن أمير الرياض على صحة "بن عبدالواحد" بعد العارض الصحي الذي تعرّض له، عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.. وطمأن البروفيسور فوزي الجاسر والفريق الطبي، أميرَ منطقة الرياض على الحالة الصحية لمدير عام المراسم بإمارة الرياض.

من جهته، قدّم مدير المراسم بالإمارة شُكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر على الزيارة؛ مؤكدًا أنها لفتة غير مستغربة منه، مع مَن حظي بشرف العمل معه، كما قدّم شكره لوكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل السديري والمشرف العام على مكتب أمير الرياض سحمي بن شويمي، ومدير عام جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، وكل الزملاء والأصدقاء على سؤالهم أو الزيارة ومتابعتهم لحالته الصحية.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
09:49 AM
اخر تعديل
18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
11:34 AM

"أمير الرياض" يزور مدير مراسم الإمارة بمستشفى الملك خالد

بعد العارض الذي تعرّض له عقب العملية الجراحية التي أجراها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مدير عام المراسم بإمارة المنطقة فهد بن عبدالعزيز بن عبدالواحد، بمستشفى الملك خالد الجامعي.

وخلال الزيارة اطمأن أمير الرياض على صحة "بن عبدالواحد" بعد العارض الصحي الذي تعرّض له، عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.. وطمأن البروفيسور فوزي الجاسر والفريق الطبي، أميرَ منطقة الرياض على الحالة الصحية لمدير عام المراسم بإمارة الرياض.

من جهته، قدّم مدير المراسم بالإمارة شُكره وتقديره للأمير فيصل بن بندر على الزيارة؛ مؤكدًا أنها لفتة غير مستغربة منه، مع مَن حظي بشرف العمل معه، كما قدّم شكره لوكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل السديري والمشرف العام على مكتب أمير الرياض سحمي بن شويمي، ومدير عام جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، وكل الزملاء والأصدقاء على سؤالهم أو الزيارة ومتابعتهم لحالته الصحية.

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