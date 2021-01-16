النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد إنهاء التمرد.. تعيين مديرا جديد للمخابرات السودانية

قبول استقالة "دمبلاب"

عين مجلس السيادة الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم (الخميس)، الفريق ركن جمال عبد المجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة.

وأوضح المجلس في بيان أوردته "فرانس 24"، أنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز؛ بعدما تصدى الجيش لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز رفضاً لخطة إعادة هيكلته.

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة تمرد نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز الثلاثاء الماضي.

الجيش السوداني المخابرات السودانية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد إنهاء التمرد.. تعيين مديرا جديد للمخابرات السودانية
سبق

عين مجلس السيادة الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم (الخميس)، الفريق ركن جمال عبد المجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة.

وأوضح المجلس في بيان أوردته "فرانس 24"، أنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز؛ بعدما تصدى الجيش لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز رفضاً لخطة إعادة هيكلته.

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة تمرد نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز الثلاثاء الماضي.

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
09:32 PM

بعد إنهاء التمرد.. تعيين مديرا جديد للمخابرات السودانية

قبول استقالة "دمبلاب"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
162

عين مجلس السيادة الذي يتولى الحكم خلال المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم (الخميس)، الفريق ركن جمال عبد المجيد مديراً لجهاز المخابرات العامة.

وأوضح المجلس في بيان أوردته "فرانس 24"، أنه اتخذ القرار خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري بعد قبول استقالة الفريق أول أبو بكر مصطفى دمبلاب كمدير للجهاز؛ بعدما تصدى الجيش لحركة تمرد قام بها عناصر في الجهاز رفضاً لخطة إعادة هيكلته.

وقتل خمسة أشخاص بينهم جنديان خلال تصدي الجيش السوداني لحركة تمرد نفذها عناصر من جهاز المخابرات العامة ضد خطة لإعادة هيكلة الجهاز الثلاثاء الماضي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,896
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,998
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,422
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,052

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة