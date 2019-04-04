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"الصكوك والقروض" تتصدّر لقاء مزارعي الطائف ومدير "صندوق التنمية"

"القثامي": المساحة الزراعية بالمنطقة في تذبذب

تصدّرت قضية "الصكوك والقروض الزراعية"، لقاء مزارعي الطائف، ومدير عام صندوق التنمية الزراعي منير السهلي، اليوم، بفندق الطائف إنتركونتننتال.

وشهد اللقاء الذي نظّمته غرفة الطائف بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية، حضور مدير فرع الصندوق الزراعي بمنطقة مكة عامر الزهراني، وعدد كبير من المزارعين والمهتمين، وخاصة في مجال زراعة الورد الطائفي.

بدأ اللقاء بكلمة لغرفة الطائف؛ ألقاها نائب رئيس الغرفة غازي القثامي، تحدّث فيها عن الجانب الزراعي، وقال: إن الطائف تشتهر به ولكنها تفتقده؛ فالمساحة الزراعية في الطائف في تذبذب من عام لعام، وهي التي يفترض أن تزداد مساحتها سنويّاً، بدلاً من التذبذب، متحدثاً عن عدد من العقبات؛ كالصكوك، والقروض والبيروقراطية التي نرجو تجاوزها.

وأضاف "القثامي" في كلمته قائلاً: نأمل في غرفة الطائف، والمزارعين والمهتمين بالجانب الزراعي والتنموي في الطائف، أن تخرج هذه الورشة بتوصيات ومخرجات تكون ملائمة لمستقبل هذه المحافظة زراعيّاً.

من جهته، تحدث مدير عام صندوق التنمية الزراعي منير السهلي، عن دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يخص التنمية الزراعية، ثم قدم مدير إدارة تطوير المنتجات بالصندوق فائز الزهراني، عرضاً عن المنتجات والأنشطة الزراعية بصندوق التنمية الزراعي.

وشمل اللقاء عدداً من المحاور، ومنها شرح آلية التنمية الزراعية الريفية، وكيفية الاقتراض الزراعي، وتوسيع الرقعة الزراعية وتنميتها، شهدت العديد من المداخلات والأسئلة حول الصكوك، والدرع العربي، والقروض، وبيروقراطية عدد من الجهات الحكومية المعنيّة في استخراج الصكوك والسجلات الزراعية.

كما شهد اللقاء تداخل مزارعي الورد الطائفي عن الزراعة التحولية، وأهمية دعم زراعة وصناعة الورد.

وأكد مدير الصندوق الزراعي منير السهلي، في مستهلّ رده على المداخلات؛ أن الصندوق يدعم حتى الأراضي التي بوثائق وحجج، مشيراً إلى وجود عدد من اللجان والتوصيات لحلّ كثير من العقبات والإشكاليات التي تواجه المزارعين، والأراضي الزراعية بالطائف والمملكة بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء: قدم غازي القثامي هدايا تذكارية عبارة عن منتجات ورد الطائف لمدير صندوق التنمية بالمملكة، ومدير فرع الصندوق بمكة. كما قدّم منير السهلي درعاً تذكاريّاً لغرفة الطائف تسلمه القثامي؛ تقديراً لدور الغرفة، ودعمها لتنظيم مثل هذه اللقاءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصكوك والقروض" تتصدّر لقاء مزارعي الطائف ومدير "صندوق التنمية"
سبق

تصدّرت قضية "الصكوك والقروض الزراعية"، لقاء مزارعي الطائف، ومدير عام صندوق التنمية الزراعي منير السهلي، اليوم، بفندق الطائف إنتركونتننتال.

وشهد اللقاء الذي نظّمته غرفة الطائف بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية، حضور مدير فرع الصندوق الزراعي بمنطقة مكة عامر الزهراني، وعدد كبير من المزارعين والمهتمين، وخاصة في مجال زراعة الورد الطائفي.

بدأ اللقاء بكلمة لغرفة الطائف؛ ألقاها نائب رئيس الغرفة غازي القثامي، تحدّث فيها عن الجانب الزراعي، وقال: إن الطائف تشتهر به ولكنها تفتقده؛ فالمساحة الزراعية في الطائف في تذبذب من عام لعام، وهي التي يفترض أن تزداد مساحتها سنويّاً، بدلاً من التذبذب، متحدثاً عن عدد من العقبات؛ كالصكوك، والقروض والبيروقراطية التي نرجو تجاوزها.

وأضاف "القثامي" في كلمته قائلاً: نأمل في غرفة الطائف، والمزارعين والمهتمين بالجانب الزراعي والتنموي في الطائف، أن تخرج هذه الورشة بتوصيات ومخرجات تكون ملائمة لمستقبل هذه المحافظة زراعيّاً.

من جهته، تحدث مدير عام صندوق التنمية الزراعي منير السهلي، عن دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يخص التنمية الزراعية، ثم قدم مدير إدارة تطوير المنتجات بالصندوق فائز الزهراني، عرضاً عن المنتجات والأنشطة الزراعية بصندوق التنمية الزراعي.

وشمل اللقاء عدداً من المحاور، ومنها شرح آلية التنمية الزراعية الريفية، وكيفية الاقتراض الزراعي، وتوسيع الرقعة الزراعية وتنميتها، شهدت العديد من المداخلات والأسئلة حول الصكوك، والدرع العربي، والقروض، وبيروقراطية عدد من الجهات الحكومية المعنيّة في استخراج الصكوك والسجلات الزراعية.

كما شهد اللقاء تداخل مزارعي الورد الطائفي عن الزراعة التحولية، وأهمية دعم زراعة وصناعة الورد.

وأكد مدير الصندوق الزراعي منير السهلي، في مستهلّ رده على المداخلات؛ أن الصندوق يدعم حتى الأراضي التي بوثائق وحجج، مشيراً إلى وجود عدد من اللجان والتوصيات لحلّ كثير من العقبات والإشكاليات التي تواجه المزارعين، والأراضي الزراعية بالطائف والمملكة بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء: قدم غازي القثامي هدايا تذكارية عبارة عن منتجات ورد الطائف لمدير صندوق التنمية بالمملكة، ومدير فرع الصندوق بمكة. كما قدّم منير السهلي درعاً تذكاريّاً لغرفة الطائف تسلمه القثامي؛ تقديراً لدور الغرفة، ودعمها لتنظيم مثل هذه اللقاءات.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
06:03 PM

"الصكوك والقروض" تتصدّر لقاء مزارعي الطائف ومدير "صندوق التنمية"

"القثامي": المساحة الزراعية بالمنطقة في تذبذب

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فهد العتيبي - الطائف
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تصدّرت قضية "الصكوك والقروض الزراعية"، لقاء مزارعي الطائف، ومدير عام صندوق التنمية الزراعي منير السهلي، اليوم، بفندق الطائف إنتركونتننتال.

وشهد اللقاء الذي نظّمته غرفة الطائف بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعية، حضور مدير فرع الصندوق الزراعي بمنطقة مكة عامر الزهراني، وعدد كبير من المزارعين والمهتمين، وخاصة في مجال زراعة الورد الطائفي.

بدأ اللقاء بكلمة لغرفة الطائف؛ ألقاها نائب رئيس الغرفة غازي القثامي، تحدّث فيها عن الجانب الزراعي، وقال: إن الطائف تشتهر به ولكنها تفتقده؛ فالمساحة الزراعية في الطائف في تذبذب من عام لعام، وهي التي يفترض أن تزداد مساحتها سنويّاً، بدلاً من التذبذب، متحدثاً عن عدد من العقبات؛ كالصكوك، والقروض والبيروقراطية التي نرجو تجاوزها.

وأضاف "القثامي" في كلمته قائلاً: نأمل في غرفة الطائف، والمزارعين والمهتمين بالجانب الزراعي والتنموي في الطائف، أن تخرج هذه الورشة بتوصيات ومخرجات تكون ملائمة لمستقبل هذه المحافظة زراعيّاً.

من جهته، تحدث مدير عام صندوق التنمية الزراعي منير السهلي، عن دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين لكل ما يخص التنمية الزراعية، ثم قدم مدير إدارة تطوير المنتجات بالصندوق فائز الزهراني، عرضاً عن المنتجات والأنشطة الزراعية بصندوق التنمية الزراعي.

وشمل اللقاء عدداً من المحاور، ومنها شرح آلية التنمية الزراعية الريفية، وكيفية الاقتراض الزراعي، وتوسيع الرقعة الزراعية وتنميتها، شهدت العديد من المداخلات والأسئلة حول الصكوك، والدرع العربي، والقروض، وبيروقراطية عدد من الجهات الحكومية المعنيّة في استخراج الصكوك والسجلات الزراعية.

كما شهد اللقاء تداخل مزارعي الورد الطائفي عن الزراعة التحولية، وأهمية دعم زراعة وصناعة الورد.

وأكد مدير الصندوق الزراعي منير السهلي، في مستهلّ رده على المداخلات؛ أن الصندوق يدعم حتى الأراضي التي بوثائق وحجج، مشيراً إلى وجود عدد من اللجان والتوصيات لحلّ كثير من العقبات والإشكاليات التي تواجه المزارعين، والأراضي الزراعية بالطائف والمملكة بشكل عام.

وفي نهاية اللقاء: قدم غازي القثامي هدايا تذكارية عبارة عن منتجات ورد الطائف لمدير صندوق التنمية بالمملكة، ومدير فرع الصندوق بمكة. كما قدّم منير السهلي درعاً تذكاريّاً لغرفة الطائف تسلمه القثامي؛ تقديراً لدور الغرفة، ودعمها لتنظيم مثل هذه اللقاءات.

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