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الرئيس الجزائري يستهل مهامه بتعيين رئيس لحكومة تصريف الأعمال

"تبون" اختار وزيراً جديداً للداخلية

عين الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليوم (الخميس)، صبري بوقادوم رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، عقب تأدية اليمين الدستورية لشغل منصب رئيس البلاد.

وأفاد التليفزيون الجزائري بأن "تبون" عين أيضاً وزيراً جديداً للداخلية هو كمال بلجود، على أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس الجزائري يستهل مهامه بتعيين رئيس لحكومة تصريف الأعمال
سبق

عين الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليوم (الخميس)، صبري بوقادوم رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، عقب تأدية اليمين الدستورية لشغل منصب رئيس البلاد.

وأفاد التليفزيون الجزائري بأن "تبون" عين أيضاً وزيراً جديداً للداخلية هو كمال بلجود، على أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
08:40 PM

الرئيس الجزائري يستهل مهامه بتعيين رئيس لحكومة تصريف الأعمال

"تبون" اختار وزيراً جديداً للداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عين الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون اليوم (الخميس)، صبري بوقادوم رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، عقب تأدية اليمين الدستورية لشغل منصب رئيس البلاد.

وأفاد التليفزيون الجزائري بأن "تبون" عين أيضاً وزيراً جديداً للداخلية هو كمال بلجود، على أن يقوم بقية الوزراء بتسيير أعمال الحكومة، وفقاً لـ"رويترز".

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