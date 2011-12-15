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"واتساب" يحصل على ميزة استثنائية للرسائل الصوتية

حصل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" على ميزة جديدة استثنائية للرسائل الصوتية.

وأوضح حساب "واتساب" على تويتر، أن تحديث "واتساب" الجديد يمكّن مستخدميه من معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها.

ولن يكون لزاماً على المستخدم إرسال الرسالة الصوتية حتى يسمعها ويتحكم في سرعتها وما إلى ذلك من أمور، بل يمكنه حالياً التحكم في تلك الأمور كافة قبل إرسال الرسالة عن طريق ميزة معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها.

ولتفعيل تلك الميزة، سيحتاج مستخدم "واتساب" إلى الضغط ضغطة قوية على أيقونة الميكروفون لتسجيل رسالة صوتية كالمعتاد، ثم التمرير لأعلى للانتقال إلى وضع التسجيل من دون الإرسال، وعند الانتهاء يمكنك ضغط زر الإيقاف في المنتصف وتشغيل زر معاينة الرسالة الصوتية، وإذا رغبت في إرسالها يمكنك إرسالها بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة قريباً على إصدارات "واتساب" كافة على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" وإصدار الويب.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"واتساب" يحصل على ميزة استثنائية للرسائل الصوتية
سبق

حصل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" على ميزة جديدة استثنائية للرسائل الصوتية.

وأوضح حساب "واتساب" على تويتر، أن تحديث "واتساب" الجديد يمكّن مستخدميه من معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها.

ولن يكون لزاماً على المستخدم إرسال الرسالة الصوتية حتى يسمعها ويتحكم في سرعتها وما إلى ذلك من أمور، بل يمكنه حالياً التحكم في تلك الأمور كافة قبل إرسال الرسالة عن طريق ميزة معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها.

ولتفعيل تلك الميزة، سيحتاج مستخدم "واتساب" إلى الضغط ضغطة قوية على أيقونة الميكروفون لتسجيل رسالة صوتية كالمعتاد، ثم التمرير لأعلى للانتقال إلى وضع التسجيل من دون الإرسال، وعند الانتهاء يمكنك ضغط زر الإيقاف في المنتصف وتشغيل زر معاينة الرسالة الصوتية، وإذا رغبت في إرسالها يمكنك إرسالها بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة قريباً على إصدارات "واتساب" كافة على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" وإصدار الويب.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
09:58 AM

"واتساب" يحصل على ميزة استثنائية للرسائل الصوتية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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حصل تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" على ميزة جديدة استثنائية للرسائل الصوتية.

وأوضح حساب "واتساب" على تويتر، أن تحديث "واتساب" الجديد يمكّن مستخدميه من معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها.

ولن يكون لزاماً على المستخدم إرسال الرسالة الصوتية حتى يسمعها ويتحكم في سرعتها وما إلى ذلك من أمور، بل يمكنه حالياً التحكم في تلك الأمور كافة قبل إرسال الرسالة عن طريق ميزة معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها.

ولتفعيل تلك الميزة، سيحتاج مستخدم "واتساب" إلى الضغط ضغطة قوية على أيقونة الميكروفون لتسجيل رسالة صوتية كالمعتاد، ثم التمرير لأعلى للانتقال إلى وضع التسجيل من دون الإرسال، وعند الانتهاء يمكنك ضغط زر الإيقاف في المنتصف وتشغيل زر معاينة الرسالة الصوتية، وإذا رغبت في إرسالها يمكنك إرسالها بعد ذلك.

ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الميزة قريباً على إصدارات "واتساب" كافة على نظامَي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" وإصدار الويب.

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