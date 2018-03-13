الرامي السعودي فهد المطيري يحقق المركز السابع عالميًّا

حقَّق رامي منتخب السعودية للأطباق فهد ماكن المطيري المركز السابع عالميًّا في بطولة كأس العالم للرماية التي انتهت منافساتها اليوم بجمهورية قبرص.

ونال المطيري الترتيب السابع بفَرْق طبق واحد عن دخول النهائي؛ ليكسر الرقم السعودي الدولي السابق بتحقيق 120 طبقًا من أصل 125 مشاركة.

وشارك في البطولة 80 لاعبًا من مختلف الدول وأبطال العالم في اللعبة.