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خلال أسبوع .. "كورونا" أفقد 1,4 مليون أمريكي وظائفهم

الكونجرس يسعى لتمديد مساعدات العاطلين

أدى الارتفاع الجديد للإصابات بوباء "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى زيادة نسب البطالة للمرة الأولى منذ نهاية مارس (آذار)، في وقت يسعى الكونجرس إلى التوافق بشأن تمديد مساعدات حيوية للعاطلين من العمل من المتوقع أن تتوقف خلال أسبوع.

وسجّل ما يناهز 1,4 مليون طلب جديد لمساعدات البطالة بين 12 و18 يوليو (تموز)، في مقابل 1,307 مليون طلب الأسبوع الماضي، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وهذه أول مرة يرتفع مستوى البطالة خلال أسبوع منذ بدء تراجعه البطيء بداية إبريل (نيسان)، وكان الأسبوع الأخير من مارس (آذار) شهد تسجيل رقم قياسي مع تقدّم 6,6 مليون بطلبات خلال أسبوع.

ويبلغ العدد الإجمالي للمسجّلين في لوائح البطالة نحو 16,2 مليون شخص، ويمكن لهذا العدد أن يصل إلى 32 مليونًا إذا ما جرى احتساب عدد الأشخاص الذين تراجعت مداخيلهم أو توقفت أعمالهم الحرة.

وتتراوح عادة تعويضات البطالة، التي تتبدّل بين ولاية وأخرى، بين 235 و823 دولارًا أسبوعيًا، وتدفع ما بين 3 وستة أشهر.

فيروس كورونا الجديد

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خلال أسبوع .. "كورونا" أفقد 1,4 مليون أمريكي وظائفهم
سبق

أدى الارتفاع الجديد للإصابات بوباء "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى زيادة نسب البطالة للمرة الأولى منذ نهاية مارس (آذار)، في وقت يسعى الكونجرس إلى التوافق بشأن تمديد مساعدات حيوية للعاطلين من العمل من المتوقع أن تتوقف خلال أسبوع.

وسجّل ما يناهز 1,4 مليون طلب جديد لمساعدات البطالة بين 12 و18 يوليو (تموز)، في مقابل 1,307 مليون طلب الأسبوع الماضي، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وهذه أول مرة يرتفع مستوى البطالة خلال أسبوع منذ بدء تراجعه البطيء بداية إبريل (نيسان)، وكان الأسبوع الأخير من مارس (آذار) شهد تسجيل رقم قياسي مع تقدّم 6,6 مليون بطلبات خلال أسبوع.

ويبلغ العدد الإجمالي للمسجّلين في لوائح البطالة نحو 16,2 مليون شخص، ويمكن لهذا العدد أن يصل إلى 32 مليونًا إذا ما جرى احتساب عدد الأشخاص الذين تراجعت مداخيلهم أو توقفت أعمالهم الحرة.

وتتراوح عادة تعويضات البطالة، التي تتبدّل بين ولاية وأخرى، بين 235 و823 دولارًا أسبوعيًا، وتدفع ما بين 3 وستة أشهر.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
09:52 PM

خلال أسبوع .. "كورونا" أفقد 1,4 مليون أمريكي وظائفهم

الكونجرس يسعى لتمديد مساعدات العاطلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الارتفاع الجديد للإصابات بوباء "كوفيد-19" في الولايات المتحدة إلى زيادة نسب البطالة للمرة الأولى منذ نهاية مارس (آذار)، في وقت يسعى الكونجرس إلى التوافق بشأن تمديد مساعدات حيوية للعاطلين من العمل من المتوقع أن تتوقف خلال أسبوع.

وسجّل ما يناهز 1,4 مليون طلب جديد لمساعدات البطالة بين 12 و18 يوليو (تموز)، في مقابل 1,307 مليون طلب الأسبوع الماضي، وفقًا لما أوردت "فرانس 24".

وهذه أول مرة يرتفع مستوى البطالة خلال أسبوع منذ بدء تراجعه البطيء بداية إبريل (نيسان)، وكان الأسبوع الأخير من مارس (آذار) شهد تسجيل رقم قياسي مع تقدّم 6,6 مليون بطلبات خلال أسبوع.

ويبلغ العدد الإجمالي للمسجّلين في لوائح البطالة نحو 16,2 مليون شخص، ويمكن لهذا العدد أن يصل إلى 32 مليونًا إذا ما جرى احتساب عدد الأشخاص الذين تراجعت مداخيلهم أو توقفت أعمالهم الحرة.

وتتراوح عادة تعويضات البطالة، التي تتبدّل بين ولاية وأخرى، بين 235 و823 دولارًا أسبوعيًا، وتدفع ما بين 3 وستة أشهر.

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