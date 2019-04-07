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المملكة تنافس في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات

عبر منتدى أممي يُعقد خلاله أكثر من 100 جلسة نقاش وورشة عمل

بوفدٍ يترأسه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس؛ تشارك المملكة بوفدٍ متخصّص من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات - منظمة الأمم المتحدة المتخصّصة في الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك خلال الفترة من 08 إلى 12 أبريل 2019.

وتفتتح المملكة أعمال المنتدى بكلمة رئيسة، باعتبارها شريكاً إستراتيجياً في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاعباً أساسياً في تعزيز ثقافة التميز والإبداع بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي.

وضمن أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ تنافس مشاريع المملكة (1062) مشروعاً على مستوى العالم في (18) فئة تشمل عديداً من الموضوعات والمجالات المحورية، منها بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، والبيئة الالكترونية، وغيرها.

ويعد المنتدى أضخم تجمع سنوي تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة تطورات مجتمع المعلومات، وبحث اخر المستجدات، وسيكون شعار المنتدى لهذا العام "الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" (UNESCO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

وسيُعقد خلال المنتدى أكثر من (100) جلسة نقاش وورشة عمل، و(10) جلسات رفيعة المستوى تغطي عدداً من المحاور والقضايا ذات الاهتمام الدولي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُذكر أن المملكة أحرزت (8) جوائز و(8) شهادات تميز في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها عام 2012م.

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المملكة تنافس في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات
سبق

بوفدٍ يترأسه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس؛ تشارك المملكة بوفدٍ متخصّص من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات - منظمة الأمم المتحدة المتخصّصة في الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك خلال الفترة من 08 إلى 12 أبريل 2019.

وتفتتح المملكة أعمال المنتدى بكلمة رئيسة، باعتبارها شريكاً إستراتيجياً في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاعباً أساسياً في تعزيز ثقافة التميز والإبداع بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي.

وضمن أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ تنافس مشاريع المملكة (1062) مشروعاً على مستوى العالم في (18) فئة تشمل عديداً من الموضوعات والمجالات المحورية، منها بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، والبيئة الالكترونية، وغيرها.

ويعد المنتدى أضخم تجمع سنوي تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة تطورات مجتمع المعلومات، وبحث اخر المستجدات، وسيكون شعار المنتدى لهذا العام "الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" (UNESCO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

وسيُعقد خلال المنتدى أكثر من (100) جلسة نقاش وورشة عمل، و(10) جلسات رفيعة المستوى تغطي عدداً من المحاور والقضايا ذات الاهتمام الدولي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُذكر أن المملكة أحرزت (8) جوائز و(8) شهادات تميز في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها عام 2012م.

07 إبريل 2019 - 2 شعبان 1440
02:01 PM

المملكة تنافس في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات

عبر منتدى أممي يُعقد خلاله أكثر من 100 جلسة نقاش وورشة عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بوفدٍ يترأسه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس اللجنة الوطنية لمجتمع المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس؛ تشارك المملكة بوفدٍ متخصّص من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مدينة جنيف بمقر الاتحاد الدولي للاتصالات - منظمة الأمم المتحدة المتخصّصة في الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك خلال الفترة من 08 إلى 12 أبريل 2019.

وتفتتح المملكة أعمال المنتدى بكلمة رئيسة، باعتبارها شريكاً إستراتيجياً في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاعباً أساسياً في تعزيز ثقافة التميز والإبداع بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي.

وضمن أعمال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات؛ تنافس مشاريع المملكة (1062) مشروعاً على مستوى العالم في (18) فئة تشمل عديداً من الموضوعات والمجالات المحورية، منها بناء الثقة والأمن في استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات، الحكومة الإلكترونية، البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، التعليم الإلكتروني والصحة الإلكترونية، والبيئة الالكترونية، وغيرها.

ويعد المنتدى أضخم تجمع سنوي تحت مظلة الأمم المتحدة لمناقشة تطورات مجتمع المعلومات، وبحث اخر المستجدات، وسيكون شعار المنتدى لهذا العام "الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، بتنظيم من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" (UNESCO) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).

وسيُعقد خلال المنتدى أكثر من (100) جلسة نقاش وورشة عمل، و(10) جلسات رفيعة المستوى تغطي عدداً من المحاور والقضايا ذات الاهتمام الدولي، التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُذكر أن المملكة أحرزت (8) جوائز و(8) شهادات تميز في جوائز مشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منذ انطلاقها عام 2012م.

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