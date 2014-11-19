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نائب وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس المجلس الاتحادي وزير الخارجية السويسري

"الصالح" يلتقي رئيسَي النواب والشيوخ في بولندا

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي نائب رئيس المجلس الاتحادي وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم.

من جهة أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، رئيسة مجلس النواب في البرلمان البولندي السيدة الجبيتا فيتيك.

كما التقى السفير الصالح، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي الدكتور توماس غرودزكي.

وجرى خلال اللقاءين استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس المجلس الاتحادي وزير الخارجية السويسري
سبق

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي نائب رئيس المجلس الاتحادي وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم.

من جهة أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، رئيسة مجلس النواب في البرلمان البولندي السيدة الجبيتا فيتيك.

كما التقى السفير الصالح، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي الدكتور توماس غرودزكي.

وجرى خلال اللقاءين استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
02:49 PM

نائب وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس المجلس الاتحادي وزير الخارجية السويسري

"الصالح" يلتقي رئيسَي النواب والشيوخ في بولندا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، معالي نائب رئيس المجلس الاتحادي وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس، لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم.

من جهة أخرى، التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح، رئيسة مجلس النواب في البرلمان البولندي السيدة الجبيتا فيتيك.

كما التقى السفير الصالح، رئيس مجلس الشيوخ في البرلمان البولندي الدكتور توماس غرودزكي.

وجرى خلال اللقاءين استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير التعاون.

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