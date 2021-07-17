النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1098 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1207 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد إدانته بقتل امرأتين طعنًا.. محكمة أمريكية تقضي بإعدام "سفاح هوليوود"

أُلقي القبض عليه 2008 قرب لوس أنجلوس خلال مهاجمته ضحية ثالثة

بعد إدانته بقتل امرأتين عاميْ 2001 و2005، قضت محكمة أمريكية بإعدام مايكل غارغيولو الملقب بـ"سفاح هوليوود".

وتعرضت الضحيتان لطعنات عدة خصوصًا في الصدر، وعُثِر على إحداهما مقطوعة الرأس تقريبًا.

وقال قاضٍ في لوس أنجلوس خلال جلسة النطق بالحكم، الجمعة: "في هذه القضية، أينما ذهب (مايكل) غارغيولو، حلّ معه الموت والدمار"؛ وفق "فرانس برس".

وسيُفلت "غارغيولو" البالغ 45 عامًا، من عقوبة الإعدام في الوقت الحالي؛ إذ جمدت كاليفورنيا تنفيذ أحكام الإعدام منذ 2019، ولم تنفذ هذه العقوبة بحق أي سجين في الولاية منذ 2006.

وكان الممثل الأمريكي أشتون كوتشر يعرف الضحية الأولى، وهي طالبة تصميم أزياء في سن 22 عامًا تدعى آشلي إليرين، وكانت على موعد معه ليلة وفاتها أواخر عام 2001.

وأبلغ كوتشر المحكمة بأنه وصل متأخرًا لاصطحابها من منزلها في هوليوود؛ لكن أحدًا لم يفتح له الباب، بعد ذلك نظر من نافذة الشقة لكنه رأى فقط ما ظن أنه نبيذ أحمر على الأرض، وغادر الممثل المكان معتقدًا أن الشابة خرجت بالفعل دون انتظاره.

وقد توفيت أشلي إليرين؛ إثر تلقيها 47 طعنة في الردهة المؤدية إلى حمامها، أما الضحية الثانية ماريا برونو (32 عامًا) وهي جارة غارغيولو؛ فقد تعرضت للطعن أثناء نومها 17 مرة في ديسمبر 2005.

وأكد المدعي العام دان أكيمون في السابق، أن غارغيولو كان يهاجم نساء كن يعشن بالقرب منه، وكان ينتظر لحظة القرع على الباب، عادة في الليل بالقرب من المنزل، لتنفيذ "جرائم قتل مخطط لها بعناية".

وأمام المحكمة، دفع مايكل غارغيولو مجددًا ببراءته.

وألقي القبض عليه سنة 2008 في سانتا مونيكا قرب لوس أنجلوس، بعدما جرح نفسه عن طريق الخطأ في هجوم على ضحية ثالثة نجت من الموت.

كما يُحاكم القاتل في إيلينوي بتهمة قتل امرأة في تلك الولاية عام 1993.

الرئيسية/ محطات

اعلان
بعد إدانته بقتل امرأتين طعنًا.. محكمة أمريكية تقضي بإعدام "سفاح هوليوود"
سبق

بعد إدانته بقتل امرأتين عاميْ 2001 و2005، قضت محكمة أمريكية بإعدام مايكل غارغيولو الملقب بـ"سفاح هوليوود".

وتعرضت الضحيتان لطعنات عدة خصوصًا في الصدر، وعُثِر على إحداهما مقطوعة الرأس تقريبًا.

وقال قاضٍ في لوس أنجلوس خلال جلسة النطق بالحكم، الجمعة: "في هذه القضية، أينما ذهب (مايكل) غارغيولو، حلّ معه الموت والدمار"؛ وفق "فرانس برس".

وسيُفلت "غارغيولو" البالغ 45 عامًا، من عقوبة الإعدام في الوقت الحالي؛ إذ جمدت كاليفورنيا تنفيذ أحكام الإعدام منذ 2019، ولم تنفذ هذه العقوبة بحق أي سجين في الولاية منذ 2006.

وكان الممثل الأمريكي أشتون كوتشر يعرف الضحية الأولى، وهي طالبة تصميم أزياء في سن 22 عامًا تدعى آشلي إليرين، وكانت على موعد معه ليلة وفاتها أواخر عام 2001.

وأبلغ كوتشر المحكمة بأنه وصل متأخرًا لاصطحابها من منزلها في هوليوود؛ لكن أحدًا لم يفتح له الباب، بعد ذلك نظر من نافذة الشقة لكنه رأى فقط ما ظن أنه نبيذ أحمر على الأرض، وغادر الممثل المكان معتقدًا أن الشابة خرجت بالفعل دون انتظاره.

وقد توفيت أشلي إليرين؛ إثر تلقيها 47 طعنة في الردهة المؤدية إلى حمامها، أما الضحية الثانية ماريا برونو (32 عامًا) وهي جارة غارغيولو؛ فقد تعرضت للطعن أثناء نومها 17 مرة في ديسمبر 2005.

وأكد المدعي العام دان أكيمون في السابق، أن غارغيولو كان يهاجم نساء كن يعشن بالقرب منه، وكان ينتظر لحظة القرع على الباب، عادة في الليل بالقرب من المنزل، لتنفيذ "جرائم قتل مخطط لها بعناية".

وأمام المحكمة، دفع مايكل غارغيولو مجددًا ببراءته.

وألقي القبض عليه سنة 2008 في سانتا مونيكا قرب لوس أنجلوس، بعدما جرح نفسه عن طريق الخطأ في هجوم على ضحية ثالثة نجت من الموت.

كما يُحاكم القاتل في إيلينوي بتهمة قتل امرأة في تلك الولاية عام 1993.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
02:23 PM

بعد إدانته بقتل امرأتين طعنًا.. محكمة أمريكية تقضي بإعدام "سفاح هوليوود"

أُلقي القبض عليه 2008 قرب لوس أنجلوس خلال مهاجمته ضحية ثالثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,681

بعد إدانته بقتل امرأتين عاميْ 2001 و2005، قضت محكمة أمريكية بإعدام مايكل غارغيولو الملقب بـ"سفاح هوليوود".

وتعرضت الضحيتان لطعنات عدة خصوصًا في الصدر، وعُثِر على إحداهما مقطوعة الرأس تقريبًا.

وقال قاضٍ في لوس أنجلوس خلال جلسة النطق بالحكم، الجمعة: "في هذه القضية، أينما ذهب (مايكل) غارغيولو، حلّ معه الموت والدمار"؛ وفق "فرانس برس".

وسيُفلت "غارغيولو" البالغ 45 عامًا، من عقوبة الإعدام في الوقت الحالي؛ إذ جمدت كاليفورنيا تنفيذ أحكام الإعدام منذ 2019، ولم تنفذ هذه العقوبة بحق أي سجين في الولاية منذ 2006.

وكان الممثل الأمريكي أشتون كوتشر يعرف الضحية الأولى، وهي طالبة تصميم أزياء في سن 22 عامًا تدعى آشلي إليرين، وكانت على موعد معه ليلة وفاتها أواخر عام 2001.

وأبلغ كوتشر المحكمة بأنه وصل متأخرًا لاصطحابها من منزلها في هوليوود؛ لكن أحدًا لم يفتح له الباب، بعد ذلك نظر من نافذة الشقة لكنه رأى فقط ما ظن أنه نبيذ أحمر على الأرض، وغادر الممثل المكان معتقدًا أن الشابة خرجت بالفعل دون انتظاره.

وقد توفيت أشلي إليرين؛ إثر تلقيها 47 طعنة في الردهة المؤدية إلى حمامها، أما الضحية الثانية ماريا برونو (32 عامًا) وهي جارة غارغيولو؛ فقد تعرضت للطعن أثناء نومها 17 مرة في ديسمبر 2005.

وأكد المدعي العام دان أكيمون في السابق، أن غارغيولو كان يهاجم نساء كن يعشن بالقرب منه، وكان ينتظر لحظة القرع على الباب، عادة في الليل بالقرب من المنزل، لتنفيذ "جرائم قتل مخطط لها بعناية".

وأمام المحكمة، دفع مايكل غارغيولو مجددًا ببراءته.

وألقي القبض عليه سنة 2008 في سانتا مونيكا قرب لوس أنجلوس، بعدما جرح نفسه عن طريق الخطأ في هجوم على ضحية ثالثة نجت من الموت.

كما يُحاكم القاتل في إيلينوي بتهمة قتل امرأة في تلك الولاية عام 1993.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,948
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,072
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,415
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,864

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة