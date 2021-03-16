شاهد.. وزير الصحة يوجِّه رسالة مهمة للجميع ويدعوهم للتعاون.. تعرَّف عليها

من خلال مقطع فيديو وعبر 4 خطوات للوقاية ومنع انتشار ‎فيروس كورونا المستجد

وجَّه وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، رسالة للمواطنين والمقيمين عبر مقطع فيديو، يدعوهم فيها للتعاون في أربع خطوات للوقاية ومنع انتشار ‎فيروس كورونا المستجد.

وقال "الربيعة": نحن نعيش تحديًا كبيرًا.. فيروس كورونا الآن ينتشر بجميع أنحاء العالم، وبشكل سريع.. ونحن جزء من هذا العالم.. وقيادتنا ودولتنا -ولله الحمد- قامت بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم، والتحدي كبير، وتعاونكم مهم.

وطالب "الربيعة" الجميع بالتعاون في أربع نقاط: النقطة الأولى تجنُّب المصافحة بالكامل، والنقطة الثانية غسل وتعقيم اليدَيْن باستمرار لضمان سلامتكم، وخصوصًا أن اليدَيْن هما أكبر ناقل للمرض، والنقطة الثالثة تجنُّب التجمعات بأنواعها؛ فالتجمعات هي وسيلة لنقل المرض لأشخاص عدة، والنقطة الأخيرة إذا كان لديك أعراض، أو كنتَ قادمًا من خارج السعودية، فيجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيدًا عمن حولك لمدة 14 يومًا لسلامتك وسلامة مَن تحب؛ فهذه مهمة وطنية، نريد تعاونكم فيها. وكلنا مسؤولون لتحقيق هذه المهمة.. نحن معكم في مركز الاتصال 937، وأشكركم دائمًا على تعاونكم.