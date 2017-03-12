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مصر.. إيقاف كافة الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية

لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم، أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب. وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة.

مصر

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مصر.. إيقاف كافة الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية
سبق

أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم، أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب. وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
07:25 PM

مصر.. إيقاف كافة الرحلات على جميع خطوط السكك الحديدية

لسوء الأحوال الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم، أنها قررت إيقاف كافة الرحلات على كافة خطوط السكك الحديدية؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية وحفاظًا على أرواح الركاب. وأشار بيان هيئة السكك الحديدية إلى حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ بمؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة.

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