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"واتساب" تطلق حملة "فكر- توقف- اتصل" للتوعية من عمليات الاحتيال

تحثّ على ضرورة التريث قبل الرد خاصة على الرسائل النصية أو فتح الروابط

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "واتساب" عن إطلاق حملة توعوية من الاحتيال، تهدف إلى حماية عملائها من العمليات الاحتيالية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في التطبيق الشهير.

وأشارت "واتساب" إلى أن حملتها تحت شعار "فكر- توقف- اتصل" تتضمن عمليات الاحتيال المتطورة باستخدام الرسائل النصية، وكذلك الاتصالات الواردة؛ حيث تُعد محاولات التصيد عبر الرسائل النصية القصيرة، مع الاتصالات الواردة التي تتظاهر بأنها من البنوك وبعض الشركات، وواجهات توصيل الطلبات؛ واحدةً من أهم الوسائل التي يتم استغلالها بشكل كبير لتنفيذ عمليات الاحتيال.

وانتشرت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا بعد التحول العالمي الواسع نحو التسوق الإلكتروني؛ حيث أظهرت التحقيقات الحديثة أن تقارير هجمات "الرسائل النصية القصيرة" في المملكة المتحدة نمت بأكثر من 700٪ في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالنصف السابق، وكانت أعلى بـ15 مرة عن ما كانت عليه في الولايات المتحدة.

وتحثّ حملةُ واتساب مستخدميها على ضرورة التريث قبل الرد؛ خاصة على الرسائل النصية، أو فتح الروابط، والتأكد من تشغيل خصائص الأمان والحماية، كما تحثّ الحملةُ على ضرورة التأكد من جهة الاتصال، وعدم الرد على أي أرقام غير معروفة.

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"واتساب" تطلق حملة "فكر- توقف- اتصل" للتوعية من عمليات الاحتيال
سبق

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "واتساب" عن إطلاق حملة توعوية من الاحتيال، تهدف إلى حماية عملائها من العمليات الاحتيالية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في التطبيق الشهير.

وأشارت "واتساب" إلى أن حملتها تحت شعار "فكر- توقف- اتصل" تتضمن عمليات الاحتيال المتطورة باستخدام الرسائل النصية، وكذلك الاتصالات الواردة؛ حيث تُعد محاولات التصيد عبر الرسائل النصية القصيرة، مع الاتصالات الواردة التي تتظاهر بأنها من البنوك وبعض الشركات، وواجهات توصيل الطلبات؛ واحدةً من أهم الوسائل التي يتم استغلالها بشكل كبير لتنفيذ عمليات الاحتيال.

وانتشرت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا بعد التحول العالمي الواسع نحو التسوق الإلكتروني؛ حيث أظهرت التحقيقات الحديثة أن تقارير هجمات "الرسائل النصية القصيرة" في المملكة المتحدة نمت بأكثر من 700٪ في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالنصف السابق، وكانت أعلى بـ15 مرة عن ما كانت عليه في الولايات المتحدة.

وتحثّ حملةُ واتساب مستخدميها على ضرورة التريث قبل الرد؛ خاصة على الرسائل النصية، أو فتح الروابط، والتأكد من تشغيل خصائص الأمان والحماية، كما تحثّ الحملةُ على ضرورة التأكد من جهة الاتصال، وعدم الرد على أي أرقام غير معروفة.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
08:33 AM

"واتساب" تطلق حملة "فكر- توقف- اتصل" للتوعية من عمليات الاحتيال

تحثّ على ضرورة التريث قبل الرد خاصة على الرسائل النصية أو فتح الروابط

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خالد علي - الرياض
0
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أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "واتساب" عن إطلاق حملة توعوية من الاحتيال، تهدف إلى حماية عملائها من العمليات الاحتيالية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في التطبيق الشهير.

وأشارت "واتساب" إلى أن حملتها تحت شعار "فكر- توقف- اتصل" تتضمن عمليات الاحتيال المتطورة باستخدام الرسائل النصية، وكذلك الاتصالات الواردة؛ حيث تُعد محاولات التصيد عبر الرسائل النصية القصيرة، مع الاتصالات الواردة التي تتظاهر بأنها من البنوك وبعض الشركات، وواجهات توصيل الطلبات؛ واحدةً من أهم الوسائل التي يتم استغلالها بشكل كبير لتنفيذ عمليات الاحتيال.

وانتشرت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت خلال جائحة كورونا بعد التحول العالمي الواسع نحو التسوق الإلكتروني؛ حيث أظهرت التحقيقات الحديثة أن تقارير هجمات "الرسائل النصية القصيرة" في المملكة المتحدة نمت بأكثر من 700٪ في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالنصف السابق، وكانت أعلى بـ15 مرة عن ما كانت عليه في الولايات المتحدة.

وتحثّ حملةُ واتساب مستخدميها على ضرورة التريث قبل الرد؛ خاصة على الرسائل النصية، أو فتح الروابط، والتأكد من تشغيل خصائص الأمان والحماية، كما تحثّ الحملةُ على ضرورة التأكد من جهة الاتصال، وعدم الرد على أي أرقام غير معروفة.

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