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مراقبو "البيئة" يضبطون 3 سيارات مُحَمّلة بالحطب في ضرية

المخالفون لنظام المراعي أُحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ اللازم

ضَبَط مراقب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرية، ثلاث سيارات مُحَمّلة بكميات من الحطب، في مخالفة لنظام المراعي والغابات.

وأحيل قائدو السيارات المخالفون إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وشددت "البيئة والزراعة" بـ"ضرية"، على استمرار الملاحقة الميدانية للمخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع أي عبث يطال البيئة والنظام.

ضرية وزارة البيئة والمياه والزراعة الحطب المراعي الغابات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مراقبو "البيئة" يضبطون 3 سيارات مُحَمّلة بالحطب في ضرية
سبق

ضَبَط مراقب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرية، ثلاث سيارات مُحَمّلة بكميات من الحطب، في مخالفة لنظام المراعي والغابات.

وأحيل قائدو السيارات المخالفون إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وشددت "البيئة والزراعة" بـ"ضرية"، على استمرار الملاحقة الميدانية للمخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع أي عبث يطال البيئة والنظام.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
06:13 PM

مراقبو "البيئة" يضبطون 3 سيارات مُحَمّلة بالحطب في ضرية

المخالفون لنظام المراعي أُحيلوا للجهات المختصة لاتخاذ اللازم

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فهد الغبيوي - الرياض
5
2,984

ضَبَط مراقب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضرية، ثلاث سيارات مُحَمّلة بكميات من الحطب، في مخالفة لنظام المراعي والغابات.

وأحيل قائدو السيارات المخالفون إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وشددت "البيئة والزراعة" بـ"ضرية"، على استمرار الملاحقة الميدانية للمخالفين بالتعاون مع الجهات الأمنية لمنع أي عبث يطال البيئة والنظام.

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