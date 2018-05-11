وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي".

الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي". وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 05:42 PM

الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو أعلنت تأییدها لجھود السعودیة في إعادة الاستقرار للأسواق





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نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي".

وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.