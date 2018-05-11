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الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو

أعلنت تأییدها لجھود السعودیة في إعادة الاستقرار للأسواق

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي".

وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.

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الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو
سبق

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي".

وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
05:42 PM

الكويت تخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو

أعلنت تأییدها لجھود السعودیة في إعادة الاستقرار للأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل قوله: إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 80 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو فوق التزامها بموجب اتفاق أوبك+ وذلك بشكل "طوعي".

وأعلن "الفاضل" تأیید دولة الكویت لجھود السعودیة في "إعادة الاستقرار والتوازن" لأسواق النفط، معرباً عن ترحیب بلاده بالتنسیق المشترك مع المملكة.

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