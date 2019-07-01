ثلاث مراحل إعدادية تجهز الفتح للموسم الجديد

اعتمد مجلس إدارة نادي الفتح البرنامج الإعدادي الذي قدمه المدير الفني للفريق الكروي الأول فتحي الجبال للموسم القادم.

ويتكون البرنامج الإعدادي للفريق من ثلاث مراحل سيخوضها لاعبو الفريق استعدادًا لمنافسات الموسم القادم.

وستنطلق مرحلة الإعداد الأولى في الأحساء، وذلك في 2 يوليو المقبل، حيث تشمل هذه المرحلة على انطلاق التدريبات وإجراء الفحوصات الطبية في مستشفى الموسى التخصصي الراعي الطبي للنادي.

فيما ستكون المرحلة الثانية في المعسكر الخارجي الذي تقرر إقامته في جمهورية سلوفينيا ومدته 25 يومًا تبدأ من تاريخ 15 يوليو وتنتهي في تاريخ 9 أغسطس، وتشمل هذه المرحلة استكمال الإعداد وخوض عدد من المباريات الودية.

بينما تستكمل المرحلة الثالثة من الإعداد بعد العودة من المعسكر الخارجي يوم 9 أغسطس حيث سيمنح الجهاز الفني اللاعبين إجازة لمدة 3 أيّام على أن تُستأنف التدريبات يوم الاثنين 12 أغسطس، لاستكمال الإعداد وخوض مباراة ودية واحدة استعدادًا للموسم الجديد الذي سينطلق كما هو مقررًا له في يوم 22 أغسطس.