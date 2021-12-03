النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية: الحصول على الجرعة التنشيطية (المعززة) شرط لاستمرار حالة التحصين بعد مضي 8 أشهر من تلقي الجرعتين

فريق بحثي بجامعة المؤسس يحصل على براءة اختراع من مكتب براءات بأمريكا

ابتكر طريقة إيصال دوائي فعال بتقنية النانو لزيادة التوافر الحيوي لعقار الأفانافيل

توصل فريق بحثي بقسم الصيدلانيات في كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز لطريقة إيصال دوائي فعالة باستخدام تقنية النانو لزيادة التوافر الحيوي لعقار الأفانافيل وذلك من خلال حويصلات نانوية قابلة للتحور تعطيها قدرة فائقة على النفاذ من خلال الجلد مما يساهم في إيصال الدواء بطريقة آمنة وفعالة وبأقل آثار جانبية لأولئك المرضى الرجال الذين يعانون من مشاكل جنسية.

وتفصيلاً، حصل الفريق البحثي المكون من الأستاذ الدكتور خالد محمد الصي والدكتور عمر دخيل الله الحجيلي والدكتور عبدالله العمودي والدكتور أسامة عبدالحكيم على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستغرق الفريق البحثي عامين من العمل الدؤوب لتحقيق هذا الاختراع الذي يأتي إسهاماً من جامعة المؤسس فيما تخطوه المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030 في مجال الصناعات الدوائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فريق بحثي بجامعة المؤسس يحصل على براءة اختراع من مكتب براءات بأمريكا
سبق

توصل فريق بحثي بقسم الصيدلانيات في كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز لطريقة إيصال دوائي فعالة باستخدام تقنية النانو لزيادة التوافر الحيوي لعقار الأفانافيل وذلك من خلال حويصلات نانوية قابلة للتحور تعطيها قدرة فائقة على النفاذ من خلال الجلد مما يساهم في إيصال الدواء بطريقة آمنة وفعالة وبأقل آثار جانبية لأولئك المرضى الرجال الذين يعانون من مشاكل جنسية.

وتفصيلاً، حصل الفريق البحثي المكون من الأستاذ الدكتور خالد محمد الصي والدكتور عمر دخيل الله الحجيلي والدكتور عبدالله العمودي والدكتور أسامة عبدالحكيم على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستغرق الفريق البحثي عامين من العمل الدؤوب لتحقيق هذا الاختراع الذي يأتي إسهاماً من جامعة المؤسس فيما تخطوه المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030 في مجال الصناعات الدوائية.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
08:59 PM

فريق بحثي بجامعة المؤسس يحصل على براءة اختراع من مكتب براءات بأمريكا

ابتكر طريقة إيصال دوائي فعال بتقنية النانو لزيادة التوافر الحيوي لعقار الأفانافيل

A A A
خالد الشاماني - الرياض
0
211

توصل فريق بحثي بقسم الصيدلانيات في كلية الصيدلة بجامعة الملك عبدالعزيز لطريقة إيصال دوائي فعالة باستخدام تقنية النانو لزيادة التوافر الحيوي لعقار الأفانافيل وذلك من خلال حويصلات نانوية قابلة للتحور تعطيها قدرة فائقة على النفاذ من خلال الجلد مما يساهم في إيصال الدواء بطريقة آمنة وفعالة وبأقل آثار جانبية لأولئك المرضى الرجال الذين يعانون من مشاكل جنسية.

وتفصيلاً، حصل الفريق البحثي المكون من الأستاذ الدكتور خالد محمد الصي والدكتور عمر دخيل الله الحجيلي والدكتور عبدالله العمودي والدكتور أسامة عبدالحكيم على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستغرق الفريق البحثي عامين من العمل الدؤوب لتحقيق هذا الاختراع الذي يأتي إسهاماً من جامعة المؤسس فيما تخطوه المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030 في مجال الصناعات الدوائية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,111
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,506
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,296
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,335

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

استثمار البيانات الضخمة في صنع السياسات ودعم التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة

نسيم الصريصري
هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

هل بعض "السنابيين" فيروسات مُضرَّة؟

عبدالرحمن المرشد
المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

المملكة تُطوِّع الثقافة لخدمة المجتمع

ماجد آل حسنه
إيران تستبيح الدم العربي!!

إيران تستبيح الدم العربي!!

صالح مطر الغامدي
أسئلة لورين..!

أسئلة لورين..!

مها عبدالله الحقباني
جازان وفرسان وبينهما جسر!

جازان وفرسان وبينهما جسر!

بندر الشهري
في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

في الباحة.. "وادي لخية وريع جدعاء"!!

محمد عمير الغامدي
كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة