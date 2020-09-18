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منتدى "أسبار "الدولي يناقش مستجدات دورته "مستقبل المستقبل"

تعقد افتراضياً في الفترة 2 - 4 نوفمبر المقبل بمشاركة عدة متحدثين

ناقش مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، خلال الاجتماع الذي عقده أمس، في مقر مركز أسبار بالرياض، آخر استعدادات ومستجدات الدورة الخامسة للمنتدى، التي ستعقد افتراضياً في الفترة 2 - 4 نوفمبر المقبل بعنوان "مستقبل المستقبل".

واستعرض المجلس، الوضع الأخير للجلسات والمحاضرات وورش العمل، إضافة إلى الشراكات الإستراتيجية والشراكات العلمية القائمة والجديدة.

في بداية الاجتماع، رحّب رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي؛ بالحضور، مشيداً بالشراكة الإستراتيجية هذا العام مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأيضاً الشراكات الرسمية لبرنامج التحول الوطني السعودي وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "الحارثي"؛ أنه على الرغم من أن العمق الاستراتيجي للمنتدى هو الداخل السعودي، إلا أن العلاقة بالخارج لها أغراض واضحة، ومنها الإفادة من القوة الناعمة التي تمثلها مشاركة أكثر من 50 متحدثاً في كل عام من نحو 18 دولة حول العالم وهذا من شأنه ترسيخ الصورة الإيجابية عن المملكة في بلدانهم وفي محيطهم العلمي والعملي والاجتماعي، فضلاً عن استقطاب الخبرات الدولية الكبيرة والإفادة منها.

وأضاف: بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين هذا العام، يتم الترتيب الآن لتكثيف الوجود الحيوي لفعاليات G20 لتكون ضمن فعاليات المنتدى، وستكون هناك جلسة لفريق من الـ B20 ومحاضرة لـ T20 لاستعراض نشاطاتهما.

من جهتها، قدمت مساعد رئيس مجلس الإدارة فاطمة الشريف؛ شرحاً مفصلاً عن فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى، مستعرضة عناوين الجلسات، وأبرز محاورها، إضافة إلى أبرز المتحدثين الدوليين والمحليين بمن في ذلك المتحدثون الرئيسيون.

وعّبر الدكتور عبد الله الدحلان؛ عن فخره بالشراكة الإستراتيجية المنعقدة هذا العام بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومنتدى أسبار الدولي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستكون دائمة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر رئيس مجلس إدارة المنتدى عن شكره لأعضاء المجلس، على جهودهم، متمنياً النجاح للدورة الخامسة لمنتدى أسبار الدولي وأن تصب مخرجاته وموضوعاته وفق رؤية المملكة 2030 وتحقيقها.

منتدى أسبار الدولي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منتدى "أسبار "الدولي يناقش مستجدات دورته "مستقبل المستقبل"
سبق

ناقش مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، خلال الاجتماع الذي عقده أمس، في مقر مركز أسبار بالرياض، آخر استعدادات ومستجدات الدورة الخامسة للمنتدى، التي ستعقد افتراضياً في الفترة 2 - 4 نوفمبر المقبل بعنوان "مستقبل المستقبل".

واستعرض المجلس، الوضع الأخير للجلسات والمحاضرات وورش العمل، إضافة إلى الشراكات الإستراتيجية والشراكات العلمية القائمة والجديدة.

في بداية الاجتماع، رحّب رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي؛ بالحضور، مشيداً بالشراكة الإستراتيجية هذا العام مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأيضاً الشراكات الرسمية لبرنامج التحول الوطني السعودي وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "الحارثي"؛ أنه على الرغم من أن العمق الاستراتيجي للمنتدى هو الداخل السعودي، إلا أن العلاقة بالخارج لها أغراض واضحة، ومنها الإفادة من القوة الناعمة التي تمثلها مشاركة أكثر من 50 متحدثاً في كل عام من نحو 18 دولة حول العالم وهذا من شأنه ترسيخ الصورة الإيجابية عن المملكة في بلدانهم وفي محيطهم العلمي والعملي والاجتماعي، فضلاً عن استقطاب الخبرات الدولية الكبيرة والإفادة منها.

وأضاف: بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين هذا العام، يتم الترتيب الآن لتكثيف الوجود الحيوي لفعاليات G20 لتكون ضمن فعاليات المنتدى، وستكون هناك جلسة لفريق من الـ B20 ومحاضرة لـ T20 لاستعراض نشاطاتهما.

من جهتها، قدمت مساعد رئيس مجلس الإدارة فاطمة الشريف؛ شرحاً مفصلاً عن فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى، مستعرضة عناوين الجلسات، وأبرز محاورها، إضافة إلى أبرز المتحدثين الدوليين والمحليين بمن في ذلك المتحدثون الرئيسيون.

وعّبر الدكتور عبد الله الدحلان؛ عن فخره بالشراكة الإستراتيجية المنعقدة هذا العام بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومنتدى أسبار الدولي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستكون دائمة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر رئيس مجلس إدارة المنتدى عن شكره لأعضاء المجلس، على جهودهم، متمنياً النجاح للدورة الخامسة لمنتدى أسبار الدولي وأن تصب مخرجاته وموضوعاته وفق رؤية المملكة 2030 وتحقيقها.

18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442
02:54 PM

منتدى "أسبار "الدولي يناقش مستجدات دورته "مستقبل المستقبل"

تعقد افتراضياً في الفترة 2 - 4 نوفمبر المقبل بمشاركة عدة متحدثين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقش مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، خلال الاجتماع الذي عقده أمس، في مقر مركز أسبار بالرياض، آخر استعدادات ومستجدات الدورة الخامسة للمنتدى، التي ستعقد افتراضياً في الفترة 2 - 4 نوفمبر المقبل بعنوان "مستقبل المستقبل".

واستعرض المجلس، الوضع الأخير للجلسات والمحاضرات وورش العمل، إضافة إلى الشراكات الإستراتيجية والشراكات العلمية القائمة والجديدة.

في بداية الاجتماع، رحّب رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي الدكتور فهد العرابي الحارثي؛ بالحضور، مشيداً بالشراكة الإستراتيجية هذا العام مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأيضاً الشراكات الرسمية لبرنامج التحول الوطني السعودي وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد "الحارثي"؛ أنه على الرغم من أن العمق الاستراتيجي للمنتدى هو الداخل السعودي، إلا أن العلاقة بالخارج لها أغراض واضحة، ومنها الإفادة من القوة الناعمة التي تمثلها مشاركة أكثر من 50 متحدثاً في كل عام من نحو 18 دولة حول العالم وهذا من شأنه ترسيخ الصورة الإيجابية عن المملكة في بلدانهم وفي محيطهم العلمي والعملي والاجتماعي، فضلاً عن استقطاب الخبرات الدولية الكبيرة والإفادة منها.

وأضاف: بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين هذا العام، يتم الترتيب الآن لتكثيف الوجود الحيوي لفعاليات G20 لتكون ضمن فعاليات المنتدى، وستكون هناك جلسة لفريق من الـ B20 ومحاضرة لـ T20 لاستعراض نشاطاتهما.

من جهتها، قدمت مساعد رئيس مجلس الإدارة فاطمة الشريف؛ شرحاً مفصلاً عن فعاليات الدورة الخامسة من المنتدى، مستعرضة عناوين الجلسات، وأبرز محاورها، إضافة إلى أبرز المتحدثين الدوليين والمحليين بمن في ذلك المتحدثون الرئيسيون.

وعّبر الدكتور عبد الله الدحلان؛ عن فخره بالشراكة الإستراتيجية المنعقدة هذا العام بين جامعة الأعمال والتكنولوجيا ومنتدى أسبار الدولي، مشيراً إلى أن هذه الشراكة ستكون دائمة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر رئيس مجلس إدارة المنتدى عن شكره لأعضاء المجلس، على جهودهم، متمنياً النجاح للدورة الخامسة لمنتدى أسبار الدولي وأن تصب مخرجاته وموضوعاته وفق رؤية المملكة 2030 وتحقيقها.

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