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ألمانيا: 834 إصابة جديدة ووفاة حالتين بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) بواقع 834 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1630 حالة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 259428.


وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9349 بعد تسجيل حالتين جديدتين، مقابل خمس حالات وفاة في اليوم السابق.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 834 إصابة جديدة ووفاة حالتين بفيروس كورونا
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) بواقع 834 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1630 حالة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 259428.


وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9349 بعد تسجيل حالتين جديدتين، مقابل خمس حالات وفاة في اليوم السابق.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
08:18 AM

ألمانيا: 834 إصابة جديدة ووفاة حالتين بفيروس كورونا

خلال الـ24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) بواقع 834 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 1630 حالة في اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 259428.


وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9349 بعد تسجيل حالتين جديدتين، مقابل خمس حالات وفاة في اليوم السابق.

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