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الهلال : تدريبات مكثفة من أجل قمة الاتحاد .. والعبدان يغيب

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد مدرب الأزرق البرازيلي "ميكالي" تدريبات الفريق، التي اعتمدها على فترتين صباحية ومسائية، وغاب عنها حمدان العبدان بعد تعرضه لوعكة صحية.

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء واللياقة، تبعها تمارين فنية وبدنية، وختمها بإجراء مناورة على جزء من مساحة الملعب.

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الهلال : تدريبات مكثفة من أجل قمة الاتحاد .. والعبدان يغيب
سبق

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد مدرب الأزرق البرازيلي "ميكالي" تدريبات الفريق، التي اعتمدها على فترتين صباحية ومسائية، وغاب عنها حمدان العبدان بعد تعرضه لوعكة صحية.

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء واللياقة، تبعها تمارين فنية وبدنية، وختمها بإجراء مناورة على جزء من مساحة الملعب.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
09:16 PM

الهلال : تدريبات مكثفة من أجل قمة الاتحاد .. والعبدان يغيب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره الاتحاد في افتتاح الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد مدرب الأزرق البرازيلي "ميكالي" تدريبات الفريق، التي اعتمدها على فترتين صباحية ومسائية، وغاب عنها حمدان العبدان بعد تعرضه لوعكة صحية.

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء واللياقة، تبعها تمارين فنية وبدنية، وختمها بإجراء مناورة على جزء من مساحة الملعب.

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