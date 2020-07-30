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"متحدث أمن الحج": ضبط (936) مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

قال إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.. ودعا لضرورة الالتزام بالتعليمات

صرَّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه من التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية، وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح، فقد تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة ضبط (936) مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة؛ وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًّا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، وضبط المخالفين.

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"متحدث أمن الحج": ضبط (936) مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه من التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية، وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح، فقد تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة ضبط (936) مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة؛ وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًّا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، وضبط المخالفين.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
01:07 AM
اخر تعديل
30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441
02:59 AM

"متحدث أمن الحج": ضبط (936) مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة

قال إنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.. ودعا لضرورة الالتزام بالتعليمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
3
3,137

صرَّح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما سبق إعلانه من التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية، وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح، فقد تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة ضبط (936) مخالفًا لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة؛ وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بالمواطنين والمقيمين كافة للالتزام بتعليمات الحج، مؤكدًا أن رجال الأمن يفرضون طوقًا أمنيًّا مُحكمًا على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، وضبط المخالفين.

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