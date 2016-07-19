يأتي ذلك بعد وقوع هزة أرضية في شمال غرب العاصمة أثينا؛ فيما طلبت السفارة من جميع المواطنين في تلك المناطق والمناطق المجاورة الاتصال على الأرقام التالية: 00306948722233، 00302106716911، 003021067169؛ للاطمئنان على سلامتهم عقب وقوع الهزة؛ مشيرة لاستعدادها التام لتقديم كل المساعدات اللازمة.

طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اليونان- أثينا، المواطنين المقيمين في العاصمة والمناطق المحيطة بها، بتوخي الحذر من الهزات الارتدادية.

بعد الهزة الأرضية.. سفارة المملكة في أثينا تطالب المواطنين بتوخي الحذر فهد العتيبي سبق 2019-07-19 طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اليونان- أثينا، المواطنين المقيمين في العاصمة والمناطق المحيطة بها، بتوخي الحذر من الهزات الارتدادية. يأتي ذلك بعد وقوع هزة أرضية في شمال غرب العاصمة أثينا؛ فيما طلبت السفارة من جميع المواطنين في تلك المناطق والمناطق المجاورة الاتصال على الأرقام التالية: 00306948722233، 00302106716911، 003021067169؛ للاطمئنان على سلامتهم عقب وقوع الهزة؛ مشيرة لاستعدادها التام لتقديم كل المساعدات اللازمة.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 07:33 PM

بعد الهزة الأرضية.. سفارة المملكة في أثينا تطالب المواطنين بتوخي الحذر دعت للتواصل معها من أجل الاطمئنان عليهم





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طالبت سفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية اليونان- أثينا، المواطنين المقيمين في العاصمة والمناطق المحيطة بها، بتوخي الحذر من الهزات الارتدادية.

يأتي ذلك بعد وقوع هزة أرضية في شمال غرب العاصمة أثينا؛ فيما طلبت السفارة من جميع المواطنين في تلك المناطق والمناطق المجاورة الاتصال على الأرقام التالية: 00306948722233، 00302106716911، 003021067169؛ للاطمئنان على سلامتهم عقب وقوع الهزة؛ مشيرة لاستعدادها التام لتقديم كل المساعدات اللازمة.