الرياض.. ندوة طبية عن المستجدات المتعلقة بمرض التصلب اللويحي

"العبدلي": يصيب النساء أكثر.. و2 مليون شخص يعانون منه عالميًا

نُظمت في الرياض ندوة طبية عن المستجدات المتعلقة بمرض التصلب اللويحي وأحدث العلاجات التي تخفف من معاناة المرضى.

شارك في الندوة التي عقدت على هامش المؤتمر الطبي الخاص بمرض التصلب اللويحي، عدد من الأطباء الاستشاريين وركزت على أهمية التوعية بهذا المرض والتعامل الصحيح مع المرضى.

وقال استشاري طب الأعصاب والأعصاب الطرفية وأمراض العضلات بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، الدكتور ماجد العبدلي، إن عدد المصابين بهذا المرض يقدر بنحو مليوني شخص في العالم، ويصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 1/3، كما يؤثر في الغالب على الشباب، وأكثر المصابين به يبدأ معهم في سن ما بين 20 إلى 45 سنة.

وأضاف الدكتور "العبدلي"، أن التصلب اللويحي هو مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي وهو من الأمراض التي توصف بأنها مناعية ذاتية، ويؤدي إلى مجموعة من الأعراض التي تبرز على مدى عدة أيام أو أسابيع، ثم تتقلص أو تختفي تمامًا بعد عدد آخر من الأسابيع. ولهذا يعرف بالمرض الانتكاسي الارتجاعي.

وأكد استشاري مناعة وتخطيط المخ والأعصاب في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، الدكتور أحمد أبولبن، أهمية التشخيص المبكر للمرض.

ونوه بأن إصابة الإنسان بأعراض تنبئ باضطرابات في الجهاز العصبي المركزي تستدعي الفحوصات والتشخيص.

وأشار إلى أن المرض له مجموعة من العوامل المساعدة منها وراثية وبعضها بيئية، موضحاً أن العوامل البيئية ترتبط بتعرض الإنسان لالتهابات فيروسية تؤثر على الجهاز المناعي.

وتابع: كما أن المريض يستطيع التعايش مع المرض بشكل طبيعي مع أخذ العلاجات المناسبة التي زادت اليوم على 20 نوعاً مختلفاً تسهم في تخفيف المعاناة وتحسن حياة المرضى.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لـ"نوفارتس السعودية"، الدكتور عثمان المطلق، على الدور الكبير المناط بشركات الأدوية لتقديم العلاجات المناسبة للأمراض المختلفة، حيث تخصص مبالغ كبيرة للأبحاث والدراسات والتجارب العلمية للوصول لأدوية آمنة.

وأشار إلى أن هذا ما ينطبق على مرضى التصلب اللويحي الذين يحظون بالاهتمام لتطوير الأدوية المقدمة لهم وتعزيز أثرها، إلى جانب التوعية بأهمية التشخيص المبكر للمرض والتعامل الصحيح مع المرضى وتوفير الرعاية المناسبة لهم.