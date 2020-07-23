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ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين

الجانبان ناقشا المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيًا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقد طمأن سمو ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

وشهد الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ولي العهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيًا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقد طمأن سمو ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

وشهد الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
05:39 PM
اخر تعديل
23 يوليو 2020 - 2 ذو الحجة 1441
06:35 PM

ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين

الجانبان ناقشا المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي

ارشيفية
A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
4,589

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيًا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقد طمأن سمو ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

وشهد الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

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