ولي العهد يتلقى اتصالاً من الرئيس الأمريكي اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين

الجانبان ناقشا المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالا هاتفيًا اليوم من الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، متمنياً له الشفاء العاجل.

وقد طمأن سمو ولي العهد الرئيس الأمريكي على صحة خادم الحرمين الشريفين، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر نبيلة.

وشهد الاتصال، مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.