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الجلاجل: أغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين

وزير الصحة: إصابات كورونا ترتفع ونتوقع زيادتها واللقاح أثبت فعاليته

وزير الصحة: إصابات كورونا ترتفع ونتوقع زيادتها واللقاح أثبت فعاليته

الجلاجل: أغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين

قال وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم، إن المملكة تشهد حاليا ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة.

وأوضح الوزير عبر حسابه في تويتر، قائلاً: نرصد حالياً ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة إلا أن اللقاح -ولله الحمد- أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات .

وتابع: قلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين، حفظ الله الجميع بحفظه.

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وزير الصحة: إصابات كورونا ترتفع ونتوقع زيادتها واللقاح أثبت فعاليته
سبق

قال وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم، إن المملكة تشهد حاليا ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة.

وأوضح الوزير عبر حسابه في تويتر، قائلاً: نرصد حالياً ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة إلا أن اللقاح -ولله الحمد- أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات .

وتابع: قلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين، حفظ الله الجميع بحفظه.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
02:05 PM

وزير الصحة: إصابات كورونا ترتفع ونتوقع زيادتها واللقاح أثبت فعاليته

الجلاجل: أغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,726

قال وزير الصحة فهد الجلاجل، اليوم، إن المملكة تشهد حاليا ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة.

وأوضح الوزير عبر حسابه في تويتر، قائلاً: نرصد حالياً ارتفاعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ونتوقّع زيادتها خلال الأيام القادمة إلا أن اللقاح -ولله الحمد- أثبت فعاليته في تخفيف الأعراض ودخول المستشفيات .

وتابع: قلقنا على فئة لم تستكمل جرعاتها، فأغلب مَن في العناية المركزة هم من غير مستكملي التحصين، حفظ الله الجميع بحفظه.

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