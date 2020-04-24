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بالمسح النشط والتوعية.. "ظلم العام" يواصل الإجراءات الوقاية لمكافحة "كورونا"

المستشفى كثف أعمال التعقيم داخل الأقسام ومواقف المركبات وسكن التمريض كافة

واصل مستشفى ظلم العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالطائف تنفيذ إجراءاته الاحترازية والوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، تواصل الفِرق الطبية المتخصصة بالمستشفى، بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف، القيام بجولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقار سكنها وعملها في المنطقة، وأجرت عمليات المسح النشط التي استهدفت عمال الشركات العاملة بالمستشفى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. فيما واصلت الفِرق الميدانية زياراتها لمقار سكن العمال، إضافة لجولاتها السابقة على المنشآت والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسية.

وجرى خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغات عدة. فيما تم أخذ عينات من عمال الشركات العاملة بالمستشفى.

وكثف المستشفى ضمن إجراءاته الوقائية أعمال التعقيم داخل أقسام المستشفى ومواقف المركبات وسكن التمريض كافة.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثف أيضًا من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، التي تضمنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة، وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءات بما يقلل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بُعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، وتنفيذ مبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحال التجارية، وغيرها من الإجراءات التوعوية.

وزارة الصحة صحة الطائف مستشفى ظلم العام المسح النشط فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالمسح النشط والتوعية.. "ظلم العام" يواصل الإجراءات الوقاية لمكافحة "كورونا"
سبق

واصل مستشفى ظلم العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالطائف تنفيذ إجراءاته الاحترازية والوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، تواصل الفِرق الطبية المتخصصة بالمستشفى، بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف، القيام بجولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقار سكنها وعملها في المنطقة، وأجرت عمليات المسح النشط التي استهدفت عمال الشركات العاملة بالمستشفى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. فيما واصلت الفِرق الميدانية زياراتها لمقار سكن العمال، إضافة لجولاتها السابقة على المنشآت والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسية.

وجرى خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغات عدة. فيما تم أخذ عينات من عمال الشركات العاملة بالمستشفى.

وكثف المستشفى ضمن إجراءاته الوقائية أعمال التعقيم داخل أقسام المستشفى ومواقف المركبات وسكن التمريض كافة.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثف أيضًا من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، التي تضمنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة، وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءات بما يقلل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بُعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، وتنفيذ مبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحال التجارية، وغيرها من الإجراءات التوعوية.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
10:51 PM

بالمسح النشط والتوعية.. "ظلم العام" يواصل الإجراءات الوقاية لمكافحة "كورونا"

المستشفى كثف أعمال التعقيم داخل الأقسام ومواقف المركبات وسكن التمريض كافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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واصل مستشفى ظلم العام التابع لمديرية الشؤون الصحية بالطائف تنفيذ إجراءاته الاحترازية والوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، تواصل الفِرق الطبية المتخصصة بالمستشفى، بمتابعة من مدير الشؤون الصحية بالطائف، القيام بجولاتها للكشف المبكر على العمالة داخل مقار سكنها وعملها في المنطقة، وأجرت عمليات المسح النشط التي استهدفت عمال الشركات العاملة بالمستشفى ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. فيما واصلت الفِرق الميدانية زياراتها لمقار سكن العمال، إضافة لجولاتها السابقة على المنشآت والاستراحات الواقعة على الطرق الرئيسية.

وجرى خلال الجولات الميدانية قياس درجات الحرارة للعمالة، والتحقق من عدم وجود الأعراض عليهم، وتقديم التوعية الصحية اللازمة لهم بلغات عدة. فيما تم أخذ عينات من عمال الشركات العاملة بالمستشفى.

وكثف المستشفى ضمن إجراءاته الوقائية أعمال التعقيم داخل أقسام المستشفى ومواقف المركبات وسكن التمريض كافة.

وكان مستشفى ظلم العام قد كثف أيضًا من إجراءاته الاحترازية والوقائية والتوعوية، التي تضمنت وضع نقاط فرز على مداخل المنطقة، وكذلك نقاط فرز للموظفين على مداخل المستشفى، وتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل قسم الطوارئ وأقسام التنويم، واتخاذ إجراءات بما يقلل من المراجعين والزوار بتقديم الخدمات لهم عن بُعد، إضافة لتنفيذ حملات توعوية مكثفة، وتنفيذ مبادرة تعقيم أجهزة الصرف الآلي، والتوعية داخل المحال التجارية، وغيرها من الإجراءات التوعوية.

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