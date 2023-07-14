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"الصحة" تعلن تسجيل 2692 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 237803

ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43

من ضمن 56 إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي شرق ليبيا، هاني العريبي، اليوم، خروج رجل كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد من المستشفى بعد تمام شفائه؛ مما يرفع حصيلة التعافي من الفيروس داخل المستشفى إلى 43 حالة.

وقال العريبي في بيان اليوم إن الرجل ج تلقى الخدمات الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن العريبي خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائها؛ مما يرفع حصيلة المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 43 حالة من ضمن 56 حالة إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس في ليبيا في مارس الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43
سبق

أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي شرق ليبيا، هاني العريبي، اليوم، خروج رجل كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد من المستشفى بعد تمام شفائه؛ مما يرفع حصيلة التعافي من الفيروس داخل المستشفى إلى 43 حالة.

وقال العريبي في بيان اليوم إن الرجل ج تلقى الخدمات الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن العريبي خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائها؛ مما يرفع حصيلة المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 43 حالة من ضمن 56 حالة إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس في ليبيا في مارس الماضي.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
05:44 PM

ليبيا: ارتفاع حالات الشفاء من "كورونا" في بنغازي إلى 43

من ضمن 56 إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مدير مكتب الإعلام بمستشفى الهواري العام ببنغازي شرق ليبيا، هاني العريبي، اليوم، خروج رجل كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد من المستشفى بعد تمام شفائه؛ مما يرفع حصيلة التعافي من الفيروس داخل المستشفى إلى 43 حالة.

وقال العريبي في بيان اليوم إن الرجل ج تلقى الخدمات الطبية اللازمة من قبل الطاقم الطبي الخاص بالمستشفى.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن العريبي خروج طفلة كانت مصابة بفيروس «كورونا المستجد» من المستشفى بعد تمام شفائها؛ مما يرفع حصيلة المتعافين من الفيروس بالمستشفى إلى 43 حالة من ضمن 56 حالة إصابة دخلت المستشفى منذ بدء ظهور الفيروس في ليبيا في مارس الماضي.

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