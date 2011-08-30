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"شؤون الحرمين" تنشئ دليلاً خاصاً بتوعية طلاب الحرم المكي الشريف

لتمكّنهم من أداء المهام والمتطلبات المنوطة بهم

أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معهد وكلية الحرم المكي الشريف دليلاً لتوعية الطلاب وأولياء أمورهم بكيفية التعامل الأمثل مع تقنيات العمل عن بعد في بيئة مثالية تعزز مستوى أمن المعلومات لديهم وتمكنهم من أداء المهام والمتطلبات المناطة بهم وذلك ضمن حملة الإدارة العامة لأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية (يقظ3) الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأمن المعلومات.

ويشتمل الدليل على مجموعة من الإرشادات الأمنية المهمة إلى بيان كيفية تأمين شبكة المنزل وجهازك الشخصي وتعريف الطالب بمنصته التعليمية من خلال تجربة افتراضية لطريقة التعليم عن بعد، وشرح عادات يومية تخلق وعياً للمستخدم بعلامات الخطر مما يساعد على حماية المنصة التعليمية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد لأول (7) أسابيع في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي، وحرصاً منه على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى جميع قطاعات الدولة التي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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"شؤون الحرمين" تنشئ دليلاً خاصاً بتوعية طلاب الحرم المكي الشريف
سبق

أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معهد وكلية الحرم المكي الشريف دليلاً لتوعية الطلاب وأولياء أمورهم بكيفية التعامل الأمثل مع تقنيات العمل عن بعد في بيئة مثالية تعزز مستوى أمن المعلومات لديهم وتمكنهم من أداء المهام والمتطلبات المناطة بهم وذلك ضمن حملة الإدارة العامة لأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية (يقظ3) الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأمن المعلومات.

ويشتمل الدليل على مجموعة من الإرشادات الأمنية المهمة إلى بيان كيفية تأمين شبكة المنزل وجهازك الشخصي وتعريف الطالب بمنصته التعليمية من خلال تجربة افتراضية لطريقة التعليم عن بعد، وشرح عادات يومية تخلق وعياً للمستخدم بعلامات الخطر مما يساعد على حماية المنصة التعليمية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد لأول (7) أسابيع في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي، وحرصاً منه على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى جميع قطاعات الدولة التي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
07:15 PM

"شؤون الحرمين" تنشئ دليلاً خاصاً بتوعية طلاب الحرم المكي الشريف

لتمكّنهم من أداء المهام والمتطلبات المنوطة بهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أنشأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في معهد وكلية الحرم المكي الشريف دليلاً لتوعية الطلاب وأولياء أمورهم بكيفية التعامل الأمثل مع تقنيات العمل عن بعد في بيئة مثالية تعزز مستوى أمن المعلومات لديهم وتمكنهم من أداء المهام والمتطلبات المناطة بهم وذلك ضمن حملة الإدارة العامة لأمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية (يقظ3) الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأمن المعلومات.

ويشتمل الدليل على مجموعة من الإرشادات الأمنية المهمة إلى بيان كيفية تأمين شبكة المنزل وجهازك الشخصي وتعريف الطالب بمنصته التعليمية من خلال تجربة افتراضية لطريقة التعليم عن بعد، وشرح عادات يومية تخلق وعياً للمستخدم بعلامات الخطر مما يساعد على حماية المنصة التعليمية.

ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باعتماد آلية العودة للدراسة عن بعد لأول (7) أسابيع في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي وكليتي الحرم المكي والمسجد النبوي، وحرصاً منه على مواكبة التوجيهات الصادرة من القيادة الرشيدة إلى جميع قطاعات الدولة التي تهدف بدورها إلى حماية المواطنين والمقيمين من تبعات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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