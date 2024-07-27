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"الغذاء والدواء" تفسح 9292 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً للحجاج

ضمن تنفيذ خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام للرقابة والتفتيش

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام، للرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، للتأكد من سلامة وصحة غذاء ودواء وأجهزة ومنتجات ضيوف الرحمن.

ويتواجد مفتشو الهيئة في كل من منفذي الشحن الجوي ومدينة الحجاج لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والمنافذ البرية والبحرية المحددة لدخول الحجاج على مدار الـ 24 ساعة، للقيام بفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ومنذ بدء الهيئة في تنفيذ خطتها، تم فسح 9292 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً بصحبة الحملات الطبية لبعثات الحج والأصناف التي يجلبها الحجاج من دولهم.

في مقابل ذلك، رفضت هيئة الغذاء والدواء فسح 3007 أصناف غذائيةً ودوائية وطبية مخالفة إما بسبب انتهاء الصلاحية، أو لأنها خاضعة للرقابة، أو مجهولة المصدر، أو تالفة، أو لأنها بكميات تجارية.

وفيما يخص أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الواقعة في المدينة المنورة، نفذ مفتشو الهيئة 477 زيارة لمنشآت غذائية شملت مطابخ الإعاشة ومطاعم الوجبات السريعة والمستودعات ومراكز تموين، جرى خلالها إغلاق منشأتين غذائيتين، لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية والفنية، وتم رصد 639 مخالفة صحية وفنية، ومصادرة وإتلاف 2 طن و72 لتراً من المواد الغذائية المخالفة، وذلك بالتنسيق مع أمانة المنطقة.

ومن خلال تواجد مفتشي "الغذاء والدواء" جنباً إلى جنب مع رجال أمن الطرق للتفتيش على مركبات نقل المواد الغذائية في المداخل الرئيسة الخمسة لمكة المكرمة، وهي "الشميسي والنوارية وبحرة والكعكية وسبوحة"، تم الكشف على 10031 مركبة نقل أغذية، وضبط وإتلاف 2.4 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و183 لتراً من الأغذية السائلة.

وتمت مخالفة 111 مركبة لعدم التزامها باشتراطات الهيئة للنقل وفقاً للائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء، وأُحيلت 7 مركبات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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"الغذاء والدواء" تفسح 9292 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً للحجاج
سبق

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام، للرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، للتأكد من سلامة وصحة غذاء ودواء وأجهزة ومنتجات ضيوف الرحمن.

ويتواجد مفتشو الهيئة في كل من منفذي الشحن الجوي ومدينة الحجاج لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والمنافذ البرية والبحرية المحددة لدخول الحجاج على مدار الـ 24 ساعة، للقيام بفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ومنذ بدء الهيئة في تنفيذ خطتها، تم فسح 9292 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً بصحبة الحملات الطبية لبعثات الحج والأصناف التي يجلبها الحجاج من دولهم.

في مقابل ذلك، رفضت هيئة الغذاء والدواء فسح 3007 أصناف غذائيةً ودوائية وطبية مخالفة إما بسبب انتهاء الصلاحية، أو لأنها خاضعة للرقابة، أو مجهولة المصدر، أو تالفة، أو لأنها بكميات تجارية.

وفيما يخص أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الواقعة في المدينة المنورة، نفذ مفتشو الهيئة 477 زيارة لمنشآت غذائية شملت مطابخ الإعاشة ومطاعم الوجبات السريعة والمستودعات ومراكز تموين، جرى خلالها إغلاق منشأتين غذائيتين، لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية والفنية، وتم رصد 639 مخالفة صحية وفنية، ومصادرة وإتلاف 2 طن و72 لتراً من المواد الغذائية المخالفة، وذلك بالتنسيق مع أمانة المنطقة.

ومن خلال تواجد مفتشي "الغذاء والدواء" جنباً إلى جنب مع رجال أمن الطرق للتفتيش على مركبات نقل المواد الغذائية في المداخل الرئيسة الخمسة لمكة المكرمة، وهي "الشميسي والنوارية وبحرة والكعكية وسبوحة"، تم الكشف على 10031 مركبة نقل أغذية، وضبط وإتلاف 2.4 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و183 لتراً من الأغذية السائلة.

وتمت مخالفة 111 مركبة لعدم التزامها باشتراطات الهيئة للنقل وفقاً للائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء، وأُحيلت 7 مركبات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
02:13 PM
اخر تعديل
27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
04:05 PM

"الغذاء والدواء" تفسح 9292 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً للحجاج

ضمن تنفيذ خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام للرقابة والتفتيش

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء تنفيذ خطتها الرقابية لموسم حج هذا العام، للرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، للتأكد من سلامة وصحة غذاء ودواء وأجهزة ومنتجات ضيوف الرحمن.

ويتواجد مفتشو الهيئة في كل من منفذي الشحن الجوي ومدينة الحجاج لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، والمنافذ البرية والبحرية المحددة لدخول الحجاج على مدار الـ 24 ساعة، للقيام بفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ومنذ بدء الهيئة في تنفيذ خطتها، تم فسح 9292 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً بصحبة الحملات الطبية لبعثات الحج والأصناف التي يجلبها الحجاج من دولهم.

في مقابل ذلك، رفضت هيئة الغذاء والدواء فسح 3007 أصناف غذائيةً ودوائية وطبية مخالفة إما بسبب انتهاء الصلاحية، أو لأنها خاضعة للرقابة، أو مجهولة المصدر، أو تالفة، أو لأنها بكميات تجارية.

وفيما يخص أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الواقعة في المدينة المنورة، نفذ مفتشو الهيئة 477 زيارة لمنشآت غذائية شملت مطابخ الإعاشة ومطاعم الوجبات السريعة والمستودعات ومراكز تموين، جرى خلالها إغلاق منشأتين غذائيتين، لعدم التزامهما بالاشتراطات الصحية والفنية، وتم رصد 639 مخالفة صحية وفنية، ومصادرة وإتلاف 2 طن و72 لتراً من المواد الغذائية المخالفة، وذلك بالتنسيق مع أمانة المنطقة.

ومن خلال تواجد مفتشي "الغذاء والدواء" جنباً إلى جنب مع رجال أمن الطرق للتفتيش على مركبات نقل المواد الغذائية في المداخل الرئيسة الخمسة لمكة المكرمة، وهي "الشميسي والنوارية وبحرة والكعكية وسبوحة"، تم الكشف على 10031 مركبة نقل أغذية، وضبط وإتلاف 2.4 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و183 لتراً من الأغذية السائلة.

وتمت مخالفة 111 مركبة لعدم التزامها باشتراطات الهيئة للنقل وفقاً للائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء، وأُحيلت 7 مركبات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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