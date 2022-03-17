صور الأقمار الصناعية: أتربة مثارة تؤثر بـ4 مناطق

هيئة الأرصاد: ستؤدي إلى شبه انعدام الرؤية الأفقية

أفادت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، بأن آخر الصور للأقمار الصناعية توضح تأثر أجزاء من عدة مناطق في المملكة بشبه انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب الأتربة المثارة.

وأوضحت "الأرصاد" أن المناطق المشمولة بهذا التأثر هي: "الرياض، والقصيم، ومكة المكرمة، وحائل".