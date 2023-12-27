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ضربة قوية للأحزاب المسلحة.. القضاء يرفض دعوى إلغاء الانتخابات بالعراق

يُتوقّع أن تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة مع إنهاء أزمة النتائج بقرار المحكمة

عقدت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها المرتقبة، الاثنين، للبتّ بطعون نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة.

وردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، والتي قدّمها عدد من الفصائل المسلحة والأحزاب الخاسرة خلال الانتخابات.

وقال القاضي: "قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كل المصاريف".

من ناحيته، أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات وفق وكالة "فرانس برس" إلى أن "هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة" لم يحدد موعده بعد.

وأجرى العراق انتخابات نيابية في 10 أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء.

وكان تحالف الفتح قد رفع دعوى للمحكمة، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بسبب خسارته المدوّية بالانتخابات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أجّلت الخميس، النظر في الدعوى التي أقامتها الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة الاثنين.

ويعتبر قرار رد الطعون لنتائج الانتخابات، ضربةً قويةً للأحزاب المسلحة في العراق، التي كانت تأمل بإلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير.

ويتوقّع أن تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مع إنهاء أزمة نتائج الانتخابات بقرار المحكمة الاتحادية يوم الاثنين.

الرئيسية/ أخبار العالم

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ضربة قوية للأحزاب المسلحة.. القضاء يرفض دعوى إلغاء الانتخابات بالعراق
سبق

عقدت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها المرتقبة، الاثنين، للبتّ بطعون نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة.

وردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، والتي قدّمها عدد من الفصائل المسلحة والأحزاب الخاسرة خلال الانتخابات.

وقال القاضي: "قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كل المصاريف".

من ناحيته، أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات وفق وكالة "فرانس برس" إلى أن "هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة" لم يحدد موعده بعد.

وأجرى العراق انتخابات نيابية في 10 أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء.

وكان تحالف الفتح قد رفع دعوى للمحكمة، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بسبب خسارته المدوّية بالانتخابات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أجّلت الخميس، النظر في الدعوى التي أقامتها الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة الاثنين.

ويعتبر قرار رد الطعون لنتائج الانتخابات، ضربةً قويةً للأحزاب المسلحة في العراق، التي كانت تأمل بإلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير.

ويتوقّع أن تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مع إنهاء أزمة نتائج الانتخابات بقرار المحكمة الاتحادية يوم الاثنين.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
02:50 PM

ضربة قوية للأحزاب المسلحة.. القضاء يرفض دعوى إلغاء الانتخابات بالعراق

يُتوقّع أن تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة المقبلة مع إنهاء أزمة النتائج بقرار المحكمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت المحكمة الاتحادية العراقية جلستها المرتقبة، الاثنين، للبتّ بطعون نتائج الانتخابات العراقية الأخيرة.

وردّت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى إلغاء نتائج الانتخابات، والتي قدّمها عدد من الفصائل المسلحة والأحزاب الخاسرة خلال الانتخابات.

وقال القاضي: "قررت المحكمة الاتحادية العليا ردّ دعوى عدم المصادقة على النتائج وتحميل المشتكي كل المصاريف".

من ناحيته، أشار أحد محامي مفوضية الانتخابات وفق وكالة "فرانس برس" إلى أن "هذا القرار لا يعني مصادقة نتائج الانتخابات وسيكون هناك قرار آخر للمصادقة" لم يحدد موعده بعد.

وأجرى العراق انتخابات نيابية في 10 أكتوبر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة التي مُنيت بهزيمة قاسية، وما زالت تعترض على النتائج وتطالب بإلغائها أمام القضاء.

وكان تحالف الفتح قد رفع دعوى للمحكمة، يطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات، بسبب خسارته المدوّية بالانتخابات.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد أجّلت الخميس، النظر في الدعوى التي أقامتها الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، ضد نتائج الانتخابات، إلى جلسة الاثنين.

ويعتبر قرار رد الطعون لنتائج الانتخابات، ضربةً قويةً للأحزاب المسلحة في العراق، التي كانت تأمل بإلغاء نتائج الانتخابات، أو إعادة الفرز اليدوي على أقل تقدير.

ويتوقّع أن تبدأ مرحلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، مع إنهاء أزمة نتائج الانتخابات بقرار المحكمة الاتحادية يوم الاثنين.

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