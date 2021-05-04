دعت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم إلى سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم. وشددت اللجنة على حسابها عبر "تويتر" "سريان الصرف في 10 مساهمات، ومنها: مساهمة الأرجوان، ومساهمة شلالة، ومساهمة شمال مركز التنمية القاسم، ومساهمة حي الملك عبدالعزيز، ومساهمة أرض العمارية القيروان، ومساهمة شارع العليا الراجحي، ومساهمة شمال المغرزات الحمدان، ومساهمة شرق محطة الكهرباء، ومساهمة طريق الخرج كيلو 18، ومساهمة طريق القصيم الفاقعة".

"تصفية" تدعو المساهمين بعددٍ من المساهمات إلى سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي ذياب الشمري سبق 2021-05-04 دعت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم إلى سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم.



وشددت اللجنة على حسابها عبر "تويتر" "سريان الصرف في 10 مساهمات، ومنها: مساهمة الأرجوان، ومساهمة شلالة، ومساهمة شمال مركز التنمية القاسم، ومساهمة حي الملك عبدالعزيز، ومساهمة أرض العمارية القيروان، ومساهمة شارع العليا الراجحي، ومساهمة شمال المغرزات الحمدان، ومساهمة شرق محطة الكهرباء، ومساهمة طريق الخرج كيلو 18، ومساهمة طريق القصيم الفاقعة".

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442 10:37 PM

"تصفية" تدعو المساهمين بعددٍ من المساهمات إلى سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي تمهيدًا لصرف مستحقاتهم:





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دعت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، اليوم، المساهمين الذين لم يتقدموا بمستنداتهم إلى سرعة تقديم مستنداتهم للبنك العربي، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم.



وشددت اللجنة على حسابها عبر "تويتر" "سريان الصرف في 10 مساهمات، ومنها: مساهمة الأرجوان، ومساهمة شلالة، ومساهمة شمال مركز التنمية القاسم، ومساهمة حي الملك عبدالعزيز، ومساهمة أرض العمارية القيروان، ومساهمة شارع العليا الراجحي، ومساهمة شمال المغرزات الحمدان، ومساهمة شرق محطة الكهرباء، ومساهمة طريق الخرج كيلو 18، ومساهمة طريق القصيم الفاقعة".