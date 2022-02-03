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"هيئة الاتصالات" تعلن الإطلاق التجاري لشركتي "الاتصالات المتكاملة" و"شبكات المستقبل"

المملكة تُعتبر صاحبة القطاع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، على هامش فعاليات أعمال المؤتمر التقني الدولي "LEAP22" العالمي، والذي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض خلال الفترة (1 - 3) فبراير الجاري، عن الإطلاق التجاري لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية "MVNO"، لكل من "شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" و"شركة شبكات المستقبل للاتصالات"، ليصبح عدد الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية "MVNO" أربع شركات منذ إتاحة هذه النوعية من التراخيص.

وقال نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنظيم والمنافسة المهندس عمر بن عبدالرحمن الرجراجي: الإطلاق التجاري لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يأتي بعد منح الشركتين الرخص اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت في المملكة، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة التي تشمل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون امتلاك مقدم الخدمة الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

ويأتي الترخيص لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ضمن خطط الهيئة لتعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات في المملكة، وتعزيز مستوى التنافسية في القطاع وتحسين تجربة المستخدمين من خلال إتاحة خيارات إضافية لهم، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي، بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات التي تنعكس على مستوى التنافسية في القطاع وجذب مستثمرين محليين ودوليين، بفضل ما يتمتع به قطاع الاتصالات في المملكة بالعديد من المحفزات، نظير ما يمتاز به من بنية تحتية رقمية متينة انعكست على التوسع في انتشار الخدمات، وازدهار أسواق القطاع.

يُذكر أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم السوق في نهاية عام 2021م 144 مليار ريال.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تعلن الإطلاق التجاري لشركتي "الاتصالات المتكاملة" و"شبكات المستقبل"
سبق

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، على هامش فعاليات أعمال المؤتمر التقني الدولي "LEAP22" العالمي، والذي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض خلال الفترة (1 - 3) فبراير الجاري، عن الإطلاق التجاري لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية "MVNO"، لكل من "شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" و"شركة شبكات المستقبل للاتصالات"، ليصبح عدد الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية "MVNO" أربع شركات منذ إتاحة هذه النوعية من التراخيص.

وقال نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنظيم والمنافسة المهندس عمر بن عبدالرحمن الرجراجي: الإطلاق التجاري لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يأتي بعد منح الشركتين الرخص اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت في المملكة، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة التي تشمل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون امتلاك مقدم الخدمة الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

ويأتي الترخيص لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ضمن خطط الهيئة لتعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات في المملكة، وتعزيز مستوى التنافسية في القطاع وتحسين تجربة المستخدمين من خلال إتاحة خيارات إضافية لهم، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي، بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات التي تنعكس على مستوى التنافسية في القطاع وجذب مستثمرين محليين ودوليين، بفضل ما يتمتع به قطاع الاتصالات في المملكة بالعديد من المحفزات، نظير ما يمتاز به من بنية تحتية رقمية متينة انعكست على التوسع في انتشار الخدمات، وازدهار أسواق القطاع.

يُذكر أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم السوق في نهاية عام 2021م 144 مليار ريال.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
03:36 PM

"هيئة الاتصالات" تعلن الإطلاق التجاري لشركتي "الاتصالات المتكاملة" و"شبكات المستقبل"

المملكة تُعتبر صاحبة القطاع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم، على هامش فعاليات أعمال المؤتمر التقني الدولي "LEAP22" العالمي، والذي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض خلال الفترة (1 - 3) فبراير الجاري، عن الإطلاق التجاري لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية "MVNO"، لكل من "شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة" و"شركة شبكات المستقبل للاتصالات"، ليصبح عدد الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية "MVNO" أربع شركات منذ إتاحة هذه النوعية من التراخيص.

وقال نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للتنظيم والمنافسة المهندس عمر بن عبدالرحمن الرجراجي: الإطلاق التجاري لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يأتي بعد منح الشركتين الرخص اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت في المملكة، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة التي تشمل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون امتلاك مقدم الخدمة الافتراضي لأي أبراج أو ترددات، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

ويأتي الترخيص لخدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية ضمن خطط الهيئة لتعزيز وتحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات في المملكة، وتعزيز مستوى التنافسية في القطاع وتحسين تجربة المستخدمين من خلال إتاحة خيارات إضافية لهم، وبما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي، بالإضافة إلى تحفيز البيئة الاستثمارية لقطاع الاتصالات التي تنعكس على مستوى التنافسية في القطاع وجذب مستثمرين محليين ودوليين، بفضل ما يتمتع به قطاع الاتصالات في المملكة بالعديد من المحفزات، نظير ما يمتاز به من بنية تحتية رقمية متينة انعكست على التوسع في انتشار الخدمات، وازدهار أسواق القطاع.

يُذكر أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم السوق في نهاية عام 2021م 144 مليار ريال.

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