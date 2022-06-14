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كورونا.. 857 إصابة جديدة بالفيروس في إندونيسيا

مما يرفع إجمالي الإصابات إلى38277 والوفيات 2134

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى جانب 43 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى38277 والوفيات إلى 2134.

وأضاف أن 755 مريضاً آخر تعافوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 14531.

وكانت إندونيسيا قد سجلت أمس السبت 1014 إصابة جديدة بالفيروس فضلاً عن 43 وفاة.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا.. 857 إصابة جديدة بالفيروس في إندونيسيا
سبق

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى جانب 43 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى38277 والوفيات إلى 2134.

وأضاف أن 755 مريضاً آخر تعافوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 14531.

وكانت إندونيسيا قد سجلت أمس السبت 1014 إصابة جديدة بالفيروس فضلاً عن 43 وفاة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
12:40 PM

كورونا.. 857 إصابة جديدة بالفيروس في إندونيسيا

مما يرفع إجمالي الإصابات إلى38277 والوفيات 2134

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى جانب 43 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى38277 والوفيات إلى 2134.

وأضاف أن 755 مريضاً آخر تعافوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 14531.

وكانت إندونيسيا قد سجلت أمس السبت 1014 إصابة جديدة بالفيروس فضلاً عن 43 وفاة.

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