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جامعة حفر الباطن تقر آلية تنفيذ الاختبارات الرئيسية والنهائية للفصل الأول

تنفيذ الاختبارات بشكل حضوري مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

أقرت اللجنة العليا للمخاطر بجامعة حفر الباطن خلال اجتماعها أمس برئاسة أ.د. محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، آلية عقد الاختبارات الفصلية الرئيسية للفترتين الأولى والثانية والاختبارات النهائية (طلاب، طالبات) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ.

ونصت الآلية على أن يتم تنفيذ الاختبار النهائي لجميع المقررات بشكل حضوري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المعتمدة من قبل وزارة التعليم، بالإضافة إلى تشكيل لجان اختبارات في كل كلية يسند إليها إعداد خطة الاختبارات متضمنة الجداول وأعداد المختبرين وأرقام القاعات وأسماء المراقبين، وتوزيع الطلاب على القاعات بحيث لا يتجاوز العدد 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقاعة وبما يتوافق مع متطلبات التباعد الجسدي.

وتضمنت الآلية أن يتم تنفيذ الاختبارين للفصليين الرئيسين الأول والثاني بشكل حضوري للمقررات النظرية والأجزاء النظرية للمقررات العملية، باستثناء مقررات المتطلبات الجامعية ومتطلبات الكلية والمقررات التي يشرف عليها مكتب التعليم الإلكتروني والاختبارات القصيرة بحيث يتم تنفيذها عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني (البلاك بورد).

واشتملت الآلية على إجراءات مرنة بالنسبة للطالب الذي يتغيب عن حضور الاختبار بسبب التزامه بالحجر المنزلي أو لظهور أعراض فيروس كورونا عليه أو بسبب مخالطته لأحد المصابين.

وشددت على ضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية الصحية أثناء أداء الاختبارات، ومنها فحص درجة حرارة أعضاء هيئة التدريس والطلاب أثناء دخولهم إلى المبنى ومنع دخول أي شخص يشتبه في ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه، وضرورة ارتداء المراقبين والطلاب الكمامات، ومنع الطلاب من مشاركة الأغراض الشخصية، مع تعقيم القاعات قبل وبعد كل اختبار، والحرص على تهوية قاعات الاختبارات بالشكل المناسب، وأيضًا المحافظة على مسافة مناسبة بين كل طالب وآخر داخل القاعات.

جامعة حفر الباطن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة حفر الباطن تقر آلية تنفيذ الاختبارات الرئيسية والنهائية للفصل الأول
سبق

أقرت اللجنة العليا للمخاطر بجامعة حفر الباطن خلال اجتماعها أمس برئاسة أ.د. محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، آلية عقد الاختبارات الفصلية الرئيسية للفترتين الأولى والثانية والاختبارات النهائية (طلاب، طالبات) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ.

ونصت الآلية على أن يتم تنفيذ الاختبار النهائي لجميع المقررات بشكل حضوري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المعتمدة من قبل وزارة التعليم، بالإضافة إلى تشكيل لجان اختبارات في كل كلية يسند إليها إعداد خطة الاختبارات متضمنة الجداول وأعداد المختبرين وأرقام القاعات وأسماء المراقبين، وتوزيع الطلاب على القاعات بحيث لا يتجاوز العدد 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقاعة وبما يتوافق مع متطلبات التباعد الجسدي.

وتضمنت الآلية أن يتم تنفيذ الاختبارين للفصليين الرئيسين الأول والثاني بشكل حضوري للمقررات النظرية والأجزاء النظرية للمقررات العملية، باستثناء مقررات المتطلبات الجامعية ومتطلبات الكلية والمقررات التي يشرف عليها مكتب التعليم الإلكتروني والاختبارات القصيرة بحيث يتم تنفيذها عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني (البلاك بورد).

واشتملت الآلية على إجراءات مرنة بالنسبة للطالب الذي يتغيب عن حضور الاختبار بسبب التزامه بالحجر المنزلي أو لظهور أعراض فيروس كورونا عليه أو بسبب مخالطته لأحد المصابين.

وشددت على ضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية الصحية أثناء أداء الاختبارات، ومنها فحص درجة حرارة أعضاء هيئة التدريس والطلاب أثناء دخولهم إلى المبنى ومنع دخول أي شخص يشتبه في ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه، وضرورة ارتداء المراقبين والطلاب الكمامات، ومنع الطلاب من مشاركة الأغراض الشخصية، مع تعقيم القاعات قبل وبعد كل اختبار، والحرص على تهوية قاعات الاختبارات بالشكل المناسب، وأيضًا المحافظة على مسافة مناسبة بين كل طالب وآخر داخل القاعات.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
02:30 PM

جامعة حفر الباطن تقر آلية تنفيذ الاختبارات الرئيسية والنهائية للفصل الأول

تنفيذ الاختبارات بشكل حضوري مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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أقرت اللجنة العليا للمخاطر بجامعة حفر الباطن خلال اجتماعها أمس برئاسة أ.د. محمد بن عبدالله آل ناجي القحطاني، آلية عقد الاختبارات الفصلية الرئيسية للفترتين الأولى والثانية والاختبارات النهائية (طلاب، طالبات) للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ.

ونصت الآلية على أن يتم تنفيذ الاختبار النهائي لجميع المقررات بشكل حضوري، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المعتمدة من قبل وزارة التعليم، بالإضافة إلى تشكيل لجان اختبارات في كل كلية يسند إليها إعداد خطة الاختبارات متضمنة الجداول وأعداد المختبرين وأرقام القاعات وأسماء المراقبين، وتوزيع الطلاب على القاعات بحيث لا يتجاوز العدد 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للقاعة وبما يتوافق مع متطلبات التباعد الجسدي.

وتضمنت الآلية أن يتم تنفيذ الاختبارين للفصليين الرئيسين الأول والثاني بشكل حضوري للمقررات النظرية والأجزاء النظرية للمقررات العملية، باستثناء مقررات المتطلبات الجامعية ومتطلبات الكلية والمقررات التي يشرف عليها مكتب التعليم الإلكتروني والاختبارات القصيرة بحيث يتم تنفيذها عن بعد عبر نظام التعليم الإلكتروني (البلاك بورد).

واشتملت الآلية على إجراءات مرنة بالنسبة للطالب الذي يتغيب عن حضور الاختبار بسبب التزامه بالحجر المنزلي أو لظهور أعراض فيروس كورونا عليه أو بسبب مخالطته لأحد المصابين.

وشددت على ضرورة الالتزام بالاحتياطات الوقائية الصحية أثناء أداء الاختبارات، ومنها فحص درجة حرارة أعضاء هيئة التدريس والطلاب أثناء دخولهم إلى المبنى ومنع دخول أي شخص يشتبه في ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه، وضرورة ارتداء المراقبين والطلاب الكمامات، ومنع الطلاب من مشاركة الأغراض الشخصية، مع تعقيم القاعات قبل وبعد كل اختبار، والحرص على تهوية قاعات الاختبارات بالشكل المناسب، وأيضًا المحافظة على مسافة مناسبة بين كل طالب وآخر داخل القاعات.

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