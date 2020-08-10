لبنان.. إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي

بناءً على طلب رئيس الجمهورية

أحالت الحكومة اللبنانية ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي؛ بناءً على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في السرايا برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.

وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلام بأن إحالة جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، جاءت بناءً على طلب رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الذي أبلغه إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال اتصال بينهما.