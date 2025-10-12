النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. تكريم مواطنة اقترحت إنشاء شاطئ نسائي حكومي

"الجبير": الأمانة تثمن أي مقترحات بنّاءة تسهم في تقديم حلول إبداعية

كرّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ظهر اليوم، في مكتبه المواطنة فلوة بخيت الزهراني؛ وذلك نظير مقترحها الذي قدمته والخاص بإنشاء شاطئ نسائي حكومي في حاضرة الدمام.

وثمّن الأمين مقترح المواطنة، مؤكداً أن المقترح يأتي ضمن إطار المشاركة المجتمعية في تقديم الرؤى والأفكار، لافتاً إلى أن هذا غير مستغرب على أبناء الوطن في تسخير مجهوداتهم خدمة للمواطنين، وأن المواطن هو شريك أساسي في التنمية.

وأكد أن الأمانة تثمن أي مقترحات بنّاءة تسهم في تقديم حلول إبداعية تسهم في تطوير الخدمات أو تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على تحفيز المبدعين لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار، من خلال العديد من الإدارات في الأمانة التي تستقبل أي افكار تطويرية من خلال المنصة التي أنشأتها الأمانة لتلقي الأفكار والابداعات لفرزها ودراستها وتطويرها وبحث إمكانية تنفيذها على أرض الواقع وفق الإمكانيات المتاحة.

من جهتها أعربت المواطنة فلوة الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة الشرقية على هذا التكريم، والذي يعتبر حافزاً لها في تقديم العديد من الأفكار والإبداعات والتي من شأنها أن تساهم في تطوير المنطقة ومعالمها، مؤكدة أن الوطن يحتاج منا جميعاً إلى المشاركة في تقديم الرؤى والأفكار والمقترحات، مثمنةً في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها الأمانة إتاحة الفرصة للمواطنين بتقيد ابداعاتهم خدمة للوطن والمواطنين، وقالت بأن هذا التكريم ليس بمستغرب على الأمانة في تشجيع أبناء الوطن على تقديم كل ما يمكن تقديمه في التطوير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. تكريم مواطنة اقترحت إنشاء شاطئ نسائي حكومي
سبق

كرّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ظهر اليوم، في مكتبه المواطنة فلوة بخيت الزهراني؛ وذلك نظير مقترحها الذي قدمته والخاص بإنشاء شاطئ نسائي حكومي في حاضرة الدمام.

وثمّن الأمين مقترح المواطنة، مؤكداً أن المقترح يأتي ضمن إطار المشاركة المجتمعية في تقديم الرؤى والأفكار، لافتاً إلى أن هذا غير مستغرب على أبناء الوطن في تسخير مجهوداتهم خدمة للمواطنين، وأن المواطن هو شريك أساسي في التنمية.

وأكد أن الأمانة تثمن أي مقترحات بنّاءة تسهم في تقديم حلول إبداعية تسهم في تطوير الخدمات أو تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على تحفيز المبدعين لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار، من خلال العديد من الإدارات في الأمانة التي تستقبل أي افكار تطويرية من خلال المنصة التي أنشأتها الأمانة لتلقي الأفكار والابداعات لفرزها ودراستها وتطويرها وبحث إمكانية تنفيذها على أرض الواقع وفق الإمكانيات المتاحة.

من جهتها أعربت المواطنة فلوة الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة الشرقية على هذا التكريم، والذي يعتبر حافزاً لها في تقديم العديد من الأفكار والإبداعات والتي من شأنها أن تساهم في تطوير المنطقة ومعالمها، مؤكدة أن الوطن يحتاج منا جميعاً إلى المشاركة في تقديم الرؤى والأفكار والمقترحات، مثمنةً في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها الأمانة إتاحة الفرصة للمواطنين بتقيد ابداعاتهم خدمة للوطن والمواطنين، وقالت بأن هذا التكريم ليس بمستغرب على الأمانة في تشجيع أبناء الوطن على تقديم كل ما يمكن تقديمه في التطوير.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
02:39 PM

الشرقية.. تكريم مواطنة اقترحت إنشاء شاطئ نسائي حكومي

"الجبير": الأمانة تثمن أي مقترحات بنّاءة تسهم في تقديم حلول إبداعية

A A A
حامد العلي - الدمام
31
8,347

كرّم أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ظهر اليوم، في مكتبه المواطنة فلوة بخيت الزهراني؛ وذلك نظير مقترحها الذي قدمته والخاص بإنشاء شاطئ نسائي حكومي في حاضرة الدمام.

وثمّن الأمين مقترح المواطنة، مؤكداً أن المقترح يأتي ضمن إطار المشاركة المجتمعية في تقديم الرؤى والأفكار، لافتاً إلى أن هذا غير مستغرب على أبناء الوطن في تسخير مجهوداتهم خدمة للمواطنين، وأن المواطن هو شريك أساسي في التنمية.

وأكد أن الأمانة تثمن أي مقترحات بنّاءة تسهم في تقديم حلول إبداعية تسهم في تطوير الخدمات أو تنفيذ مشاريع تنموية تخدم المواطن والمقيم، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على تحفيز المبدعين لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار، من خلال العديد من الإدارات في الأمانة التي تستقبل أي افكار تطويرية من خلال المنصة التي أنشأتها الأمانة لتلقي الأفكار والابداعات لفرزها ودراستها وتطويرها وبحث إمكانية تنفيذها على أرض الواقع وفق الإمكانيات المتاحة.

من جهتها أعربت المواطنة فلوة الزهراني عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة الشرقية على هذا التكريم، والذي يعتبر حافزاً لها في تقديم العديد من الأفكار والإبداعات والتي من شأنها أن تساهم في تطوير المنطقة ومعالمها، مؤكدة أن الوطن يحتاج منا جميعاً إلى المشاركة في تقديم الرؤى والأفكار والمقترحات، مثمنةً في الوقت نفسه الجهود التي تبذلها الأمانة إتاحة الفرصة للمواطنين بتقيد ابداعاتهم خدمة للوطن والمواطنين، وقالت بأن هذا التكريم ليس بمستغرب على الأمانة في تشجيع أبناء الوطن على تقديم كل ما يمكن تقديمه في التطوير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,855
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,431
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,786
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,322

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سيقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة